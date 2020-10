Evropská komise zařídila remdesivir pro půl milionu pacientů

Evropská komise podepsala další smlouvu s americkou firmou Gilead na dodávku léku remdesivir, který by měl stačit k léčbě až 500 tisíc pacientů s nemocí covid-19. Lék bude k dispozici všem členským zemím Evropské unie, Británii a několika dalším státům podílejícím se na společných nákupech prostředků proti koronaviru.

Oznámila to ve čtvrtek exekutiva EU. Komise rovněž uzavřela předběžnou smlouvu na nákup dalších vakcín se společností Johnson&Johnson, která by měla zajistit až 400 milionů očkovacích dávek.

Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně na nemoc ebolu; podle letošních studií ale preparát pomáhá i při zotavování z nemoci covid-19. EK ho jako první lék na tuto nemoc podmínečně povolila v červenci poté, co to po zrychleném hodnocení přínosů a rizik doporučila Evropská léková agentura (EMA). Povolen je pro pacienty starší 12 let se zápalem plic, kteří potřebují dodatečné dávky kyslíku.

Komise již v létě dohodla s americkou společností dodávku pro přibližně 33 tisíc pacientů a nyní by jejich počet měl přesáhnout půl milionu.

"Prostřednictvím společných nákupů umožňujeme zemím celé Evropy spojit síly a získat přístup k zásadním léčebným prostředkům," uvedla ve čtvrtek eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová k systému, který Brusel rozjel na jaře v reakci na pandemii. V jeho rámci mohou členské země za příznivé ceny získat léky, ochranné prostředky či plicní ventilátory.

Budou i další vakcíny

Evropská komise ve čtvrtek rovněž informovala o uzavření smlouvy s firmou Johnson&Johnson, která zajistí členským zemím nákup 200 milionů dávek momentálně testované vakcíny proti covidu-19. Na stejné množství bude mít EU díky kontraktu předkupní právo.

Brusel již dříve uzavřel smlouvy s dalšími výrobci AstraZeneca a Sanofi a GSK, díky čemuž má unie zajištěnu možnost zakoupit více než miliardu dávek poté, kdy úspěšně skončí testování vakcín. "Další dohody budou následovat," přislíbila ve čtvrtek Kyriakidisová s odkazem na probíhající jednání s několika dalšími výrobci.

V rámci předběžných jednání se hovoří o dalších stovkách milionů dávek, které by měly být k dispozici jak členským zemím, tak chudším mimoevropským státům, jimž je EK poskytne. Výrobci většinou odhadují termín jejich uvedení na trh od konce letošního roku do poloviny roku příštího, v závislosti na úspěchu testování.