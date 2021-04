Evropský parlament požaduje v rámci covidových pasů bezplatné testy

Evropský parlament požaduje, aby měli obyvatelé Evropské unie v rámci zavedení takzvaných covidových pasů přístup k bezplatným testům na koronavirus. Certifikáty, které mají od léta usnadnit lidem cesty přes hranice, musejí zcela vyloučit možnost karantén a dalších omezení v jednotlivých zemích. Uznávat budou unijní země povinně pouze vakcíny doporučené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Shodli se na tom ve čtvrtek europoslanci, kteří schválili svůj návrh pro další vyjednávání s členskými státy.

Zavést osvědčení navrhla Evropská komise na žádost zvláště jihoevropských států, které doufají v letní návrat turistů. Jednodušší cesty přes hranice, které nyní výrazně komplikuje pandemie, by s ním měli od léta mít lidé očkovaní, lidé s negativním testem či lidé s protilátkami po prodělání covidu-19.

Europarlament ve čtvrtek návrh komise opatřil několika podmínkami, které jsou podle europoslanců pro vydávání covidových "pasů" zásadní.

"Vakcíny a testy musejí být dostupné a bezplatné pro všechny občany," konstatoval španělský socialistický zpravodaj návrhu Juan López Aguilar. Zatímco očkování je v unijních zemích bezplatné, testy před cestami do zahraničí se většinou platí. To by podle europoslanců mohlo diskriminovat lidi, kteří se nemohou nebo nechtějí očkovat. EP proto navrhuje zajištění bezplatných testů pro účely certifikátu a také uznávání některých antigenních testů, které jsou rychlejší a levnější.

Většina europoslanců se shodla na tom, že certifikáty by měly být co nejjednodušší, bez zbytečné byrokracie a nežádoucích osobních údajů. Mají obsahovat jen základní identifikaci člověka a údaje o vakcíně, testu či prodělané nemoci. Používat by se měly nejvýše rok a neměly by být nutnou podmínkou pro cesty za hranice, ale sloužit pouze k jejich usnadnění. Dostat se do ciziny tedy půjde i bez nich, může to však být nákladnější či zdlouhavější.

"Certifikát je jízdenka zpět do normálu, která pomůže nejen cestovnímu ruchu, ale také všem, kdo cestují po EU za prací včetně takzvaných pendlerů. Výrazně usnadní život firmám, které podnikají v Evropě, a vrátí je zpět do hry," komentovala schválený návrh česká europoslankyně Martina Dlabajová z liberální frakce. O rychlé zavedení pasů usilují zejména firmy z oblasti cestovního ruchu, kterým se kvůli pandemii zásadně propadly příjmy.

Europoslanci zdůrazňují, že je pro ně důležitá také ochrana osobních dat. Lidé proto podle jejich návrhu dostanou nový certifikát po každém testu, prodělání nemoci či očkování, a data z toho předchozího se smažou. "Do návrhu jsme také prosadili povinnost ověřování certifikátů bez přenosu osobních údajů, kde je to technicky možné. Citlivé údaje o našem zdravotním stavu by se neměly dostat do ruky nikomu jinému než našemu lékaři," popisuje europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených.

EP bude nyní o své představě certifikátů debatovat s portugalským předsednictvím EU, které zastupuje členské státy. Konečné hlasování by chtěli poslanci stihnout v červnu. Složitější dosažení shody než v parlamentu se ale očekává právě mezi jednotlivými zeměmi, které se ani po více než půlroční snaze neshodly například ani na vzájemném uznávání testů. Debaty se patrně povedou o tom, zda v rámci certifikátu uznávat vakcíny bez schválení v EU, což původní návrh komise jednotlivým státům umožňuje. EP naproti tomu tuto možnost omezuje na látky, jejichž nouzové využívání schválila Světová zdravotnická organizace (WHO). Mezi nimi zatím nejsou třeba vakcíny z Číny a Ruska.

Tato poslanecká úprava se týká zejména Maďarska, které jako jediné ze 27 unijních států využívá vakcíny vyvinuté ve zmíněných dvou zemích, jež schválení evropského regulátora ani WHO zatím nemají. Maďarská vláda ve čtvrtek podle agentury Reuters oznámila, že ministr zahraničí začne s dalšími zeměmi vyjednávat o vzájemném uznávání vlastních certifikátů usnadňujících cesty očkovaným lidem. Právě zavedení desítek rozdílných osvědčení chce přitom Brusel návrhem společného certifikátu předejít.