Frankova rodina se o ostatky diktátora postará. "Nenecháme je v rukou vlády"

Vnuk španělského diktátora Franciska Franka kritizoval rozhodnutí vlády odstranit ostatky jeho děda z památníku v Údolí padlých nedaleko Madridu, právní kroky proti vládě kvůli tomu ale rodina zatím nechystá. Francis Franco to řekl v rozhovoru, který v sobotu zveřejnil španělský deník La Razón. Uvedl také, že Frankovy ostatky rodina samozřejmě převezme, nesdělil ale, kam je uloží.

"Nebudeme utrácet peníze stížnostmi proti vládě, byla by to ztráta času," řekl deníku La Razón jeden ze sedmi Frankových vnuků. O ostatky se samozřejmě rodina postará, dodal třiašedesátiletý Franco. "Nenecháme je v rukou vlády," uvedl.

V památníku v Údolí padlých je pohřbeno i na 34 tisíc padlých z obou táborů občanské války, kterou rozpoutal vojenským pučem Franco v roce 1936. O odstranění jeho ostatků se hovoří ve Španělsku už dlouho. Loni v květnu parlament vyzval tehdejší pravicovou vládu, aby ostatky s ohledem na úctu k obětem jeho diktatury odstranila. Vláda Mariana Rajoye ale nezávazné výzvě nevyhověla.

Nová vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheze letos v červnu, krátce po svém nástupu do úřadu, slíbila, že Frankovy ostatky přemístí. V pátek schválila příslušný dekret, který nyní musí potvrdit poslanci. Ti ho zřejmě schválí v září.

Frankův vnuk deníku La Razón také potvrdil, že jeho děda, který zemřel v listopadu 1975, v památníku v Údolí padlých pohřben být nechtěl. "Vzpomínám si, jak se babička rozčílila, že nebudou pohřbeni spolu," komentoval vnuk rozhodnutí tehdejší vlády pohřbít Franka v Údolí padlých. Diktátorova manželka Carmen Polová (1900-1988) je pohřbena v Madridu. "Nyní neuvažujeme o tom, že bychom ostatky dědy uložili do hrobky v Madridu," uvedl vnuk s tím, že tam by pro něj nebylo bezpečno.

Španělská vláda předpokládá, že exhumace Frankových ostatků by se měla uskutečnit do konce roku. Přesný termín ale vláda neoznámí, aby se vyhnula demonstracím. Franco má v zemi stále hodně příznivců, kteří ho obdivují mimo jiné jako obránce katolické víry proti komunistům či za to, že ušetřil zemi bojů ve druhé světové válce.