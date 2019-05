Frustrace voličů ve Velké Británii, hodnotí tisk výsledky voleb

Odpor britských voličů k neschopnosti stávající konzervativní vlády zajistit ve stanovené lhůtě odchod Spojeného království z Evropské unie se jasně projevil ve výsledcích voleb do Evropského parlamentu (EP), kde triumfovala Strana pro brexit někdejšího lídra Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigela Farage. Podobně ale zaznamenali porážku opoziční labouristé, kterým voliči z řad zastánců druhého brexitového referenda přebíhali ke stranám, jež daly své úmysly jasněji najevo, píší britské deníky napříč politickým spektrem. Shodně pak britský tisk poukazuje na to, že obě hlavní strany mají důvod k obavám z dalších voleb.

Někdejší ministr zahraničí Boris Johnson z Konzervativní strany, o němž se spekuluje jako o příštím premiérovi po odchodu Theresy Mayové, ve sloupku konzervativcům nakloněného listu The Daily Telegraph napsal, že volby představují odmítnutí vlády a že není čemu se divit.

"V těchto mizerných volbách, které se nikdy neměly uskutečnit, protože by nás Evropský parlament už neměl zastupovat, voliči dali vládě, vlastně oběma hlavním stranám (konzervativcům a labouristům), zdrcující pokárání. Od srdce jim to ale nemohu vyčítat. Dali nám hlavní úkol: splnit brexit. Dali nám na to dosud skoro tři roky. My jsme flagrantně nedodrželi jejich pokyny. Propásli jsme termín po termínu, nedodrželi jsme sliby a dnes si nás naši zaměstnavatelé - lid - obrazně zvou na personální oddělení," napsal Johnson.

Podobně jako vládní konzervativci na tom s klesající podporou jsou také opoziční labouristé, jimž mnozí vyčítají, že jasně nepodpořili možnost v unii zůstat. Voliči podporující setrvání v EU tak nakonec ve velkém přebíhali od labouristů k liberálním demokratům a zeleným. Debakl druhou největší stranu, která podle předběžných výsledků získala 14 procent hlasů, podle nezávislého listu The Independent přiměje otevřeně podpořit možnost druhého brexitového referenda. Šéf strany Jeremy Corbyn i labouristický stínový ministr financí John McDonnell v pondělí uvedli, že otázka odchodu z EU by měla být řešena prostřednictvím voleb, ať už parlamentních, či formou posledního referenda. Ani jeden z politiků přitom tentokrát nehovořil o řešení v podobě "alternativní brexitové dohody", kterou dříve prezentovali jako lepší možnost než druhé referendum.

Závěr odvoditelný z eurovoleb ve Spojeném království je tak podle levicového listu The Guardian zcela jasný: naprostá frustrace a polarizace voličů. Výsledky voleb do EP ve Spojeném království potvrdily existenci dvou jasně vyhraněných táborů - zastánců odchodu bez dohody, versus těch podporujících setrvání v unii, píše list.

"S těmito volbami zcela zmizela jakákoliv realistická představa o tom, že existuje tichá většina, která chce jen měkký brexit a mít to za sebou. Pokud taková tichá většina někdy existovala, byla tak tichá, že se stala prakticky bezvýznamnou. Místo ní zaznamenali obrovský nárůst podpory zastánci odchodu bez dohody a tvrdí podporovatelé setrvání," napsal The Guardian. Poznamenal také, že labouristé i vládní konzervativci musejí mít po těchto výsledcích hrůzu z dalších parlamentních voleb.