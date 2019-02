Gibraltar jako kolonie? Britští diplomaté s označením nesouhlasí

Britští občané by po brexitu neměli pro krátkodobé cesty do zemí EU potřebovat víza, dohodli se velvyslanci členských zemí. Text příslušného návrhu unijního nařízení ovšem označuje Gibraltar jako kolonii, což okamžitě vyvolalo odmítavou reakci britských diplomatů.

O konečné podobě pravidel, se kterými přišla Evropská komise (EK) loni v listopadu, nyní může začít rumunské předsednictví vyjednávat s Evropským parlamentem.

V poznámce na šesté stránce nařízení, které bylo publikováno na stránkách Rady EU stojí, že "Gibraltar je kolonií britské koruny". Text dál pokračuje připomínkou, že ohledně suverenity Gibraltaru existuje spor mezi Británií a Španělskem a že řešení je třeba hledat v rámci rezolucí a rozhodování Valného shromáždění OSN.

"Gibraltar není kolonie a je zcela nepatřičné jej tak popisovat," sdělila mluvčí britské mise při EU Anna Gowardová. Podle Londýna je Gibraltar "součástí rodiny Spojeného království" a má s ním "vyspělý a moderní ústavní vztah", který se brexitem nezmění. Demokratické rozhodnutí občanů Gibraltaru být součástí Británie by podle mluvčí měly všechny strany respektovat.

Na obě strany

Otázka Gibraltaru už loni v prosinci zdramatizovala dokončování smlouvy o vystoupení Británie z EU. Výhrady Madridu se odstranit podařilo, britský parlament ale v lednu dokument odmítl z jiných důvodů, souvisejících především s takzvanou irskou pojistkou.

Samotná dohoda ohledně bezvízového styku komplikovaná není. Předpokládá bezvízové cesty do EU pro britské občany při návštěvách kratších než 90 dní za předpokladu, že britská strana se vůči občanům zemí Unie zachová analogicky. V případě, že brexit bude 29. března řízen zatím neschválenou dohodou, začala by nová pravidla platit po konci přechodného období. Pokud Británie unii opustí bez dohody, měla by vstoupit v platnost ihned, tedy od 30. března letošního roku.

EU Council draft of offer of visa free travel to British citizens after Brexit (if reciprocated to all EU27 citizens) - they have added (ie Spain has insisted) a footnote "Gibraltar is a colony of the British crown” and controversy over sovereignty, solution yet to be reached pic.twitter.com/YJMRe8CZqI