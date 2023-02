Greta Thunbergová s aktivisty zablokovala norské ministerstvo energetiky

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová a desítky dalších demonstrantů v pondělí zablokovaly vchod do norského ministerstva energetiky. Protestují tak proti stavbám větrných turbín na území tradičně využívaném domorodými pastevci sobů Sámy, uvedla agentura Reuters.

Thunbergová, která je hlasitou zastánkyní ukončení světové závislosti na uhelné energii, uvedla, že přechod na zelenou energii nemůže být na úkor práv původních obyvatel.

"Norský stát porušuje lidská práva a to je absolutně nepřijatelné a my musíme být v tomto boji solidární," řekla aktivistka Reuters, zatímco s dalšími demonstranty seděla před hlavním vchodem do ministerské budovy. "Práva domorodců a lidská práva musejí jít ruku v ruce s ochranou klimatu a opatřeními v oblasti klimatu. To se nemůže dít na úkor některých lidí. Pak to není klimatická spravedlnost," dodala Thunbergová.

Norský nejvyšší soud v roce 2021 rozhodl, že dvě větrné elektrárny postavené v centrální části země podle mezinárodních úmluv porušují práva Sámů. O 16 měsíců později jsou ale větrné turbíny stále v provozu.

Pastevci sobů tvrdí, že pohled na obří stroje a hluk, který vydávají, děsí jejich zvířata a narušují odvěké tradice. "Jsme zde, protože požadujeme stržení turbín a dodržování lidských práv," řekla sámská hudebnice a aktivistka Ella Marie Haettaová Isaksenová.

Podle ministerstva energetiky je konečný osud větrných elektráren i přes rozhodnutí nejvyššího soudu složitým právním oříškem. Úřad doufá, že se podaří najít nějaký kompromis.

Verdikt soudu neříká, co by se mělo dít dál se 151 turbínami, které mohou dodávat energii přibližně 100.000 norských domácností, ani co by se mělo stát s desítkami kilometrů silnic vybudovaných pro usnadnění výstavby.

"Chápeme, že tento případ je pro pastevce sobů zátěží," uvedl ministr energetiky a ropného průmyslu Terje Aasland v prohlášení. "Ministerstvo udělá, co bude v jeho silách, aby přispělo k jeho vyřešení, a aby to netrvalo déle, než je nutné," dodal.

Mezi vlastníky farem Roan Vind a Fosen Vind patří německý podnik Stadtwerke München, norské energetické společnosti Statkraft a TroenderEnergi a švýcarské firmy Energy Infrastructure Partners a BKW.

"Věříme, že ministerstvo najde dobré řešení, které nám umožní pokračovat ve výrobě obnovitelné energie při zachování práv majitelů sobů," uvedla společnost Roan Vind v prohlášení. Firma BKW sdělila, že očekává, že turbíny zůstanou na místě s kompenzačními opatřeními, která zajistí, aby byla zaručena práva Sámů. Další tři podniky se buď odmítly vyjádřit, nebo nebyly k zastižení.