Greta Thunbergová: Útoky na mou osobu mi přijdou legrační

Ekologická aktivistka Greta Thunbergová se v pondělí na tři hodiny stala hostující editorkou britské rozhlasové stanice BBC Radio 4 a do programu během té doby zařadila například rozhovor s šéfem britské centrální banky Markem Carneym nebo přírodovědcem Davidem Attenboroughem. Kromě toho stanice odvysílala i rozhovor s mladou Švédkou a jejím otcem. Oba mluvili i o tom, jak jim život změnila náhlá popularita, která z šestnáctileté studentky udělala celosvětově známou tvář boje proti klimatickým změnám.

S popularizátorem vědy Attenboroughem pořídila rozhovor sama Thunbergová a během rozmluvy po Skypu mu řekla, že ji inspiroval k tomu, aby se začala v boji proti změnám klimatu více angažovat. Přírodovědec na oplátku ocenil, že švédská dívka "probudila svět" a že jako ekologická aktivistka "dosáhla toho, čeho lidé, kteří se tématu věnují přes dvacet let, nebyli schopni dosáhnout".

V tříhodinovém bloku na Radio 4 se vysílal i rozhovor s guvernérem centrální banky Carneym, který konstatoval, že tempo, jímž finanční sektor začal tlumit investice do fosilních paliv, bylo pomalejší, než bylo třeba. Citoval také analýzu, podle níž by při současných ekologických závazcích podniků mohly globální teploty do konce století stoupnout až o 3,8 stupně Celsia, což je vysoko nad hranicí 1,5 stupně, kterou jako hraniční uvádějí vědci. Oteplení o čtyři stupně by podle předpovědí mohlo zvednout hladiny moří až o devět metrů, což by zasáhlo 760 milionů lidí.

BBC kvůli speciálnímu vysílání vyslala do Švédska svého redaktora, který pořídil i rozhovory s Thunbergovou a jejím otcem Svantem. Ten popsal, jak těžké bylo pro rodinu období, kdy dcera Greta bojovala s depresemi, a jak ji její současné angažmá ekologické aktivistky baví. Připustil ale, že se mu nelíbilo, když dívka kvůli pravidelným klimatickým stávkám vynechávala školní docházku, a že se o ni bojí kvůli nevybíravé kritice a vymyšleným zprávám. "Naprosto upřímně nevím, jak to dělá, ale většinu času se tomu směje. Připadá jí to legrační," řekl.

Stejně to popsala i Thunbergová, kterou řada lidí včetně mnoha světových státníků uráží a zesměšňuje. Například brazilský prezident Jair Bolsonaro ji nazval "spratkem", americký prezident Donald Trump zase na sociálních sítích poznamenal, že má problémy se zvládáním emocí. "Tyhle útoky jsou prostě legrační, protože tím zjevně nic nemyslí. Lépe řečeno vypovídají o tom, jak moc jim nahánějí strach mladí lidé, kteří přinášejí změnu, o kterou oni nestojí," řekla Švédka.