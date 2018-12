Historička odhalila nové intimní přátelství Alžběty I.

Královna Alžběta I. proslula jako "panenská královna", která se nikdy nevdala. Řada historických pramenů však uvádí, že Alžběta rozhodně o milence nouzi neměla. Nyní přišla historička a expertka na tudorovskou dynastii Estelle Paranqueová s novým tvrzením: slavná panovnice si vytvořila velice intimní vztah s francouzským ambasadorem. Zprávu přinesl britský server The Telegraph.

Bertrand Salignac de la Mothe Fénélon - zkušený francouzský diplomat - byl do Anglie poslán v listopadu 1568 a následně tam působil sedm let. Během té doby si získal bohatou přízeň dcery nechvalně proslulého Jindřicha VIII., a jak Paranqueová tvrdí, měl dokonce umožněn přístup do jejich soukromých komnat.

Historička opírá svá tvrzení o korespondenci, kterou de la Mothe Fénélon posílal domů na francouzský dvůr. V dopisech se často zmiňoval o tom, jak má královna "radostný a šťastný obličej, dobře se obléká a vypadá jako živoucí zázrak". Často s ní chodil na lov, večeřel a následně ještě konverzoval. Královna mu údajně věřila a dokonce s ním probírala i politické záležitosti.

Na ambasadora zapůsobila také svou nebojácností a statečností. Udělalo na něj dojem, že během lovu používala samostříl, což byla v tehdejší době zbraň výhradně pro muže, a nedělalo ji problém ulovit například jelena.

"Myslím si, že ji hodně obdivoval, a že tedy můžeme být trochu podezíraví a říct, že byl možná do ní zamilován. Je zjevné, že si užíval vzájemnou konverzaci po společné večeři, obvykle s ním hovořila dlouho. Dokonce ho obviňovala z toho, že na ni zapomněl, když se delší dobu neviděli. Rozhodně to nebylo v souladu s chováním vůči ambasadorovi. Očividně měli mezi sebou přátelský vztah," řekla Paranqueová, která odhalila svou novou knihu Elizabeth I. of England through Valois Eyes, Power, Representation, and Diplomacy in the Reign of the Queen, 1558-1588, v níž se o těchto věcech zmiňuje.

ALŽBĚTA I. Dcera Anny Boleynové, druhé (a popravené) manželky Jindřicha VIII., z dynastie rodu Tudorovců, která usedla v roce 1558 na trůn po smrti své nevlastní sestry Marie I. Ta se snažila do Anglie navrátit katolictví, přičemž během svého panování upálila mnoho protestantů a do historie vstoupila jako "Bloody Mary" (Krvavá Marie). Alžběta I. ale v zemi upevnila protestanství, které zavedl její otec Jindřich VIII. Anglii vládla 45 let. Její doba je dodnes charakterizována jako "zlatý věk" Anglie. Během jejího panování prožila země velký umělecký (éra Williama Shakespeara), ekonomický a vojenský rozkvět. Měla velkou zásluhu na pozdějším velmocenském postavení Anglie, a to zejména díky námořním výpravám a kolonizování amerického kontinentu. Stát Virginie je pojmenován po její přezdívce. V roce 1588 vyhrála slavnou bitvu na moři, když odrazila invazi tehdy proslulé španělské Armady. Když 24. března 1603 zemřela, nezanechala po sobě žádného nástupce, a tak tudorovská dynastie skončila. Následníkem trůnu se stal Jakub I. Stuart, syn Marie Stuartovny, kterou nechala Alžběta v roce 1587 popravit.

Setkání na tajných místech

"V mé knize je také pozoruhodné to, jak královnu popisoval svým pánům a vládcům Francie. Řekl o ní, že je ve svém vedení pevná jako skála, což je velice silné slovo, a tvrdil, že vypadá jako živoucí zázrak a jednoduše je velkolepá," dodala historička s tím, že královna mu věřila natolik, že si od něj dokonce žádala rady ohledně jejího sporu s Marii Stuartovnou, královnou Skotska, již nechala později kvůli obavám ze spiknutí a zrady popravit.

Alžběta se s de la Mothe Fénélonem navíc setkávala tajně ve svých komnatách a na dalších místech. "Ta tajná místa, kde nikdo další nebyl přizván, jen poukazují na to, že Alžběta a de la Mothe Fénélon nechtěli, aby bylo jejich přátelství odhaleno. Možná se mu svěřovala s něčím osobním? Nemůžeme si být jisti, ale de la Mothe Fénélon naznačil, že jejich vzájemná interakce nebyla považována za zcela správné chování," konstatuje Paranqueová.

Během svých konverzací měli údajně probírat také to, zdali si má Alžběta vzít Jindřicha, hraběte z Anjou, který byl starším bratrem Františka z Anjou. Přitom se francouzský diplomat sám královně dvořil. Jejím nejznámějším přítelem a pravděpodobně také milencem však zůstává Robert Dudley, hrabě z Leicesteru.