Hlavní oslava brexitu se čeká u budovy britského parlamentu

Shromáždění u sídla britského parlamentu v Londýně, speciální projev premiéra Borise Johnsona i tematická výzdoba v centru britské metropole. To vše bude v pátek večer provázet okamžik britského odchodu z Evropské unie. Na "oslavu brexitu" na Parliament Square svolává lidi spolek Leave Means Leave (Odchod znamená odchod), přičemž slibuje tisíce už potvrzených účastníků.

"Popadněte svou státní vlajku a přijďte oslavit brexit," hlásí na twitteru iniciativa vedená mimo jiné dlouholetým europoslancem Nigelem Faragem. Manifestace u areálu parlamentu ve Westminsteru má začít po 21.00 místního času (22.00 SEČ) a končit zhruba o dvě hodiny později těsně po okamžiku, kterým po 47 letech skončí členství Británie v EU.

Britský premiér Johnson při této příležitosti promluví k obyvatelům země v mimořádném večerním projevu, jehož přesný čas zatím nebyl ohlášen. Johnson bude kromě toho v pátek předsedat výjezdnímu zasedání své vlády na severu Anglie, na kterém mají členové kabinetu probírat tvorbu "příležitostí a prosperity".

Vláda podle zpravodajské společnosti BBC uvádí, že jejím cílem je využít páteční "významný moment v naší historii" v zájmu "hojení" a opětovného sjednocení společnosti. Vládní budovy v londýnské čtvrti Whitehall budou v pátek večer nasvíceny v kombinaci červené, bílé a modré barvy, což má "symbolizovat sílu a jednotu" čtyř částí Spojeného království. Kromě toho budou Parliament Square, jakož i třídu vedoucí od Buckinghamského paláce na Trafalgarské náměstí, lemovat britské vlajky.

Po prvotních pozitivních vyjádřeních se naopak vláda distancovala od snahy rozeznít v okamžiku brexitu ikonický londýnský zvon Big Ben. Iniciativa rozpoutala velmi živou debatu a mnozí Britové tento plán podpořili darováním peněz, záměr stoupenců brexitu se ale nakonec neuskuteční. Důvodem je mimo jiné to, že věž Westminsterského paláce, v níž se Big Ben nachází, aktuálně prochází rekonstrukcí. Místo slavnostního zvonění doprovodí odchod z EU odpočet promítaný na sídlo britských premiérů v Downing Street.

Už o víkendu britský ministr financí Sajid Javid odhalil brexitovou památeční minci, jejíž vypuštění do oběhu se loni stejně jako celý brexit opakovaně odkládalo. Mince má hodnotu 50 pencí a kromě data brexitu je na ní vyražen nápis "Mír, prosperita a přátelství se všemi národy". BBC uvádí, že v pátek by se mělo na veřejnost dostat kolem tří milionů kusů, dalších sedm milionů plánuje vláda uvést do oběhu na konci roku.

Před definitivním dokonáním odchodu z EU se o sobě snaží dát vědět také britští odpůrci tohoto kroku. Končící europoslanec Antony Hook nechal po veřejné sbírce na kraj útesu u jihoanglického Doveru umístit obří transparent se vzkazem "Stále EU milujeme". Belgický europoslanec Guy Verhofstadt, který byl hlavním brexitovým koordinátorem Evropského parlamentu, na twitteru odpověděl: "My vás taky!"