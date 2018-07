Hlídka od výletníků zabila medvěda. Norové "pitomce" hájí

Norské úřady hájí postup takzvané medvědí hlídky z německé výletní lodi MS Bremen, která v sobotu na souostroví Špicberky zabila medvěda poté, co napadal jednoho z jejích členů. Policejní mluvčí Ole Jakob Malmo řekl, že se šelmu hlídka nejprve pokusila zastrašit, až pak střílela. Podle agentury DPA lékaři napadeného muže propustili z nemocnice. Norsko vyžaduje, aby všechny výletní lodi plující do oblasti Špicberk měly na palubě zaměstnance vyškolené pro případ střetu s ledním medvědem.

Na jeden ze špicberských ostrovů vystoupili v sobotu dva ze dvanácti členů takzvané medvědí hlídky, tedy skupiny zaměstnanců lodi, která se stará o to, aby mohli turisté bezpečně vystoupit na pevninu. Podle policejního mluvčího Oleho Jakoba Malmoa se medvěda nejprve pokusili zahnat tím, že "křičeli a vydávali hlasité zvuky a také výstřelem ze signální pistole, ale bez úspěchu".

Medvěd následně napadl 42letého Němce, který utrpěl zranění hlavy. Jeho kolega zvíře zastřelil. Zraněného transportoval vrtulník do nemocnice. Lékaři podle agentury DPA rozhodli, že ji může opustit. Zranění jeho hlavy bylo pouze lehké. Mrtvý medvěd byl převezen na pitvu do Longyearbyenu, největšího města na Špicberkách.

Incident, který měl za následek smrt ledního medvěda, vyvolal o víkendu na sociálních sítích vlnu kritiky, která směřovala na adresu členů medvědí hlídky, německé cestovní kanceláře Hapag Lloyd Cruises, která cestu na Špicberky zorganizovala, i samotných turistů.

"Co abychom se přiblížili příliš blízko k lednímu medvědovi v jeho přirozeném prostředí a potom ho zastřelili, pokud se dostane příliš blízko," napsal například na twitteru známý britský komik Ricky Gervais, který posádku a cestující z MS Bremen označil za "pitomce".

Norské úřady opakovaně upozorňují na nebezpečí střetu s ledním medvědem na Špicberkách. V roce 2015 zranil medvěd na souostroví mezi Skandinávií a severním pólem českého turistu. Šelma na něj zaútočila v době, kdy spal ve stanu. Jeho výprava chtěla na Špicberkách sledovat úplné zatmění Slunce. Člověk naposledy po střetnutí s ledním medvědem na Špicberkách zahynul v roce 2011, kdy šelma napadla britského studenta.

Německá společnost Hapag Lloyd Cruises, jejímž je napadený člen posádky zaměstnancem, nabízí výlety do Arktidy. Na webových stránkách slibuje zájemcům mimo jiné to, že je dopraví do míst, "kde vládnou lední medvědi". Desetidenní výlet s MS Bremen, kterého se může zúčastnit až 160 turistů, stojí nejméně 5810 eur (téměř 150 tisíc korun).