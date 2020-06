Igor Matovič měl ostrý start v podobě zvládání koronakrize

Ve středu 3. června navštíví Česko slovenský premiér Igor Matovič. Hned po svém uvedení do funkce letos 21. března prošel ostrým startem v podobě zvládání situace kolem pandemie nemoci covid-19. Země udržela nízký počet nakažených a nový premiér, do té doby enfant terrible slovenské politické scény a lídr hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), podle médií začíná zmírňovat svoji dříve radikální rétoriku.

Téměř okamžitě po nástupu k moci se Matovičovi podařilo v rámci ochranných opatření proti nemoci covid-19 prosadit ve vládní koalici zákaz nedělního prodeje, aby obchodníci mohli využít volný den k dezinfekci prodejen. Tento zákaz by nyní rád prosadil nastálo. Většina Slováků to podle průzkumu veřejného mínění schvaluje, politici i obchodníci ale nejsou v tomto názoru jednotní, vyplývá z jejich prohlášení.

Slovní přestřelku mezi Matovičem a vicepremiérem Richardem Sulíkem vyvolaly i problémy s omezením pohybu lidí kvůli koronaviru v čase Velikonoc. Plošné policejní kontroly na silnicích způsobily rozsáhlé kolony. Matovič se za problémy omluvil, postup policie označil za sabotáž příslušného usnesení vlády. Po kolapsu dopravy Matovič napsal, že kontroly měly být jen namátkové a že některým hlídkám se to trochu vymknulo z rukou. Později ovšem tento příspěvek premiér smazal a za plošné kontroly zkritizoval policejního prezidenta. Šéf slovenské policie v prohlášení naopak uvedl, že policie postupovala v souladu s usnesením vlády.

Na začátku tohoto týdne Matovič ohlásil záměr zakázat blokování klíčových silnic a hranic na Slovensku během různých protestů pod hrozbou trestního stíhání. Reagoval tak na zablokování jednoho z hraničních přechodů do Rakouska minulý pátek v souvislosti s opatřeními proti pandemii covidu-19 a po ohlášené blokádě dálnice do Bratislavy, kterou ale majitelé fitness center uzavřených kvůli boji s nákazou nakonec neuskutečnili.

Zmínění radikální rétoriky

Nový premiér podle médií zmírňuje svoji dříve radikální rétoriku, na Facebooku komunikuje mírněji, snížil frekvenci tiskových konferencí a podle médií je na něm vidět úbytek emocí.

Přítomnost konzervativních křesťanů ve vládě aktuálně na Slovensku podle informací serveru iDnes.cz znovu nastoluje téma interrupcí, práv homosexuálů nebo údajné náboženské nesvobody: "Najde se dost křesťanů v parlamentu? Mám naději, že to tak bude. Musíme jít krok za krokem," napsala 17. května na Facebook poslankyně OLaNO Anna Záborská z konzervativní Křesťanské unie, která si stěžuje, že křesťanští poslanci nedokázali za 30 let změnit zákon o potratech. Její postoj vyvolal na Slovensku rozporuplné reakce.

Vítězství Matovičově straně OLaNO v březnových parlamentních volbách zajistila potřeba změny na slovenské politické scéně. Matovič dostal pověření sestavit vládu, což se mu povedlo do dvou týdnů. OLaNO vytvořilo vládu spolu s hnutím Jsme rodina, s liberální stranou Svoboda a solidarita (SaS) a se stranou Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. Vláda dostala důvěru parlamentu 30. dubna.

"Jánošík 21. století"

Matovič, slovenskými médii přezdívaný "Jánošík 21. století", si za deset let v politice mezi opozičními lídry vybudoval pozici neúnavného kritika údajných korupčních praktik vlády strany Směr-SD. Dokázal výborně využívat různé symboly, trefná hesla, která ukazoval vytištěná do kamer, a také videa, jimiž přitahoval pozornost k různým kauzám.

Po zvolení do parlamentu v roce 2010, tehdy ještě za stranu Svoboda a solidarita (SaS), Matovič řekl, že mu byl nabídnut velký úplatek za to, když jako poslanec vládní strany nepodpoří při hlasování o důvěře vládu. V rozpoutané mediální bouři to posléze označil za vtip jednoho kamaráda.

Politickou kariéru tohoto politika nastartovaly bezplatné inzertní noviny, které vydávala jeho firma a jež jsou přímo distribuovány do statisíců domácností. Jeho krátké úderné články v těchto novinách tak měly zajištěno velké publikum. Firmu Matovič při vstupu do politiky formálně převedl na manželku (stejně jako svůj další nemalý majetek), aniž se ovšem podle tisku na popsaném využívání bezplatných novin něco změnilo.

Po zvolení Matoviče do parlamentu v roce 2010 za stranu SaS došlo uvnitř strany k roztržce a politik založil před předčasnými parlamentními volbami 2012 vlastní stranu OLaNO. K těmto volbám přispěl i on se stranou SaS Richarda Sulíka, když oba dva a jejich poslanci nevyslovili na podzim 2011 důvěru své vlastní premiérce Ivetě Radičové.

Trnavský rodák (narozen 11. května 1973) a absolvent Fakulty managementu na Univerzitě Komenského v Bratislavě Matovič je ženatý, s manželkou Pavlínou mají dvě dcery, Rebeku a Kláru.