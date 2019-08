Íránský tanker je na přístav Kalamata prý moc velký

Íránský tanker Adrian Darya je příliš velký na to, aby mohl vplout do řeckého přístavu. Řekl to Miltiadis Varvitsiotis z řeckého ministerstva zahraničí, který v minulosti působil jako ministr námořní dopravy. Tanker v pondělí odplul z Gibraltaru, kde ho místní úřady zadržovaly od začátku července kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie, což je v rozporu s protisyrskými sankcemi Evropské unie. Nyní podle webu Marine Traffic pluje k řeckému přístavu Kalamata, kam by mohl dorazit v neděli. USA, které loni obnovily sankce proti Íránu, se snaží tankeru zabránit vyložit náklad a varovaly Řecko a další země ve Středomoří, aby tankeru neposkytly žádnou pomoc.

Tanker typu VLCC (velmi velký tanker) se 130 tisíci tunami ropy, který ohlásil, že pluje ke Kalamatě, je příliš velký na to, aby v řeckém přístavu zakotvil, řekl soukromé řecké televizi ANT1 Varvitsiotis, který je na ministerstvu pověřený evropskými záležitostmi. Tanker Adrian Darya je dlouhý 330 metrů a široký 58 metrů. "Jestliže vpluje do řeckých vod, může zakotvit jedině na širém moři a pak situaci posoudíme," dodal. Upřesnil, že "Atény nehodlají jakkoli usnadnit dopravu ropy do Sýrie". Varvitsiotis také přiznal, že USA na Řecko vyvíjejí v této záležitosti tlak.

Podle Marine Traffic je nyní tanker na úrovni alžírského Oranu a pluje velmi pomalu rychlostí zhruba 14 kilometrů za hodinu. Pokud nezmění plány, nedorazí ke Kalamatě dříve než 25. srpna, sdělil agentuře AFP námořní zdroj. Řecké úřady v úterý uvedly, že nedostaly oficiální žádost o přijetí tankeru v Kalamatě.

Podle některých řeckých médií bude záležitost testem vlády nového premiéra Kyriakose Mitsotakise, která vznikla v červenci. Ministr zahraniční Mikos Dendias řekl, že USA vůči Íránu vedou velmi tvrdou politiku, která se zásadně liší od přístupu EU. USA se snaží prosadit nové zastavení tankeru na základě tvrzení, že výtěžek z prodané ropy dostanou íránské revoluční gardy, které jsou na seznamu teroristických organizací v USA, nikoli ale v EU.