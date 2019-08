Itálie čeká na vystoupení premiéra. Chystá se rezignovat?

Itálie s napětím čeká na vystoupení premiéra Giuseppeho Conteho, které rozhodne o tom, jak se země vypořádá s vládní krizí vyvolanou předsedou protiimigrační strany Liga Matteem Salvinim. Média vesměs předpovídají, že Conte bude Ligu za její odchod z vládní koalice ostře kritizovat a že nakonec oznámí svou rezignaci. Tím otevře prostor pro prezidenta, který může rozpustit parlament a vypsat předčasné volby nebo se pokusit zprostředkovat sestavení nové vlády.

Bezprostřední konec současného kabinetu signalizoval šéf druhé z koaličních stran, populistického Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio, který na facebooku Contemu poděkoval za jeho dosavadní práci. "Ať už se stane cokoli, chci říct, že mi bylo ctí s vámi v této vládě spolupracovat," vzkázal Di Maio Contemu skrze sociální sítě. "Liga se bude muset zodpovídat za své chybné rozhodnutí vše zničit," dodal.

Salvini ohlásil odchod z vládní koalice před dvěma týdny. Tvrdil, že další spolupráce s M5S není kvůli názorovým rozporům dále možná, a vyjádřil přání, aby se co nejdříve konaly předčasné volby. Ty by mohly jeho stranu vynést do pozice nejsilnějšího politického hráče, protože podle preferencí je Liga nyní jasně nejsilnější stranou a mohla by získat až 36 procent hlasů.

O tom, zda Italové skutečně půjdou k volbám o tři a půl roku dříve, než bylo původně plánováno, však zdaleka není rozhodnuto. Ve hře totiž je vytvoření vlády bez účasti Ligy nebo přechodného úřednického kabinetu. Jak Hnutí pěti hvězd, tak opoziční Demokratická strana (PD) totiž odmítají předčasné volby na podzim kvůli schvalování rozpočtu na příští rok a dalších klíčových zákonů.

Pokud Conte nepodá demisi sám, bude Senát hlasovat o rezoluci, která by de facto znamenala vyslovení nedůvěry premiérovi a jeho vládě.