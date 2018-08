Itálie pohrozila, že bude kvůli migraci vetovat rozpočet EU

Italský vicepremiér Luigi Di Maio v pondělí pohrozil, že Řím bude vetovat připravovaný dlouhodobý rozpočet Evropské unie na léta 2021 až 2027, pokud členské státy nevyvinou větší úsilí o to, aby se podělily o přijíždějící migranty. Na sociální síti napsal, že v "Evropě se bude hrát jiná písnička". Tvrdil, že neexistuje žádné jednotné "dogma" ohledně schvalování víceletého finančního rámce EU, který na počátku května představila Evropská komise.

Di Maio upozornil, že Brusel bude naléhat na schválení rozpočtu do voleb do Evropského parlamentu v polovině příštího roku. "Nedovolíme jim to. A pokud se v brzké budoucnosti kolem imigrace nic nezmění, veto bude více než jisté," zdůraznil na facebooku politik, který v italské koaliční vládě zastupuje protiunijní Hnutí pěti hvězd.

Di Maio už minulý týden hrozil v souvislosti se sporem o to, kdo převezme migranty z lodi Diciotti, která zakotvila v italském přístavu. Italské úřady dlouho bránily vylodění uprchlíků, protože vláda požadovala, aby ostatní země EU poskytly záruky, že si je přerozdělí.

Itálie dlouhodobě žádá pomoc ostatních zemí EU. V červnu a červenci pomohly některé země Itálii a také Maltě s migranty, kteří se vylodili v jejich přístavech.

Evropská komise v květnu navrhla na léta 2021 až 2027, tedy pro období po odchodu Británie z EU, rozpočet ve výši 1,135 bilionu eur (28,9 bilionu Kč) v závazcích, což je asi 1,11 procenta hrubého národního důchodu (HND) společenství. Plán, který počítá s vyššími příspěvky 27 států, mírně ubírá ve strukturálních fondech a v zemědělské politice, přidává ale peníze do oblastí jako je bezpečnost, obrana či řešení migrační problematiky. Komise chce také možnost přístupu k evropským penězům spojit s kvalitou právního státu v přijímajících zemích.