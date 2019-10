Italové našli 12 těl migrantů pohřešovaných po nehodě u Lampedusy

Italská pobřežní stráž s pomocí podmořského robota našla vrak dřevěného plavidla, jež se minulé pondělí převrhlo poblíž ostrova Lampedusa. Z jeho okolí následně vylovila těla 12 pohřešovaných migrantů. Nezvěstných je nadále nejméně 5 lidí, po nichž potápěči dále pátrají. Na palubě se v době neštěstí nacházelo asi 50 lidí, 22 z nich se podařilo zachránit a těla 13 utopených žen našli záchranáři bezprostředně po převržení. Informaci přinesl italský list La Repubblica.

Vrak se nachází asi 60 metrů hluboko a potápěči ho nalezli s využitím sonaru. Několik dní se k němu přitom nemohli kvůli rozbouřenému moři dostat. Když se moře uklidnilo, nalezli na dně moře mimo jiné tělo matky, která objímala svoje osmiměsíční dítě. "Nikdo z migrantů na sobě neměl záchrannou vestu, která by jim zachránila život," prohlásil Salvatore Vella ze státního zastupitelství, který vede vyšetřování.

Loď se převrhla v noci na pondělí 7. října. Pobřežní stráž se dozvěděla o tom, že má plavidlo problémy a vyrazila k němu. Když se však přiblížila, migranti se nahrnuli na jednu stranu plavidla, a to se následně převrátilo. Mezi utečenci byli podle italských médií Tunisané a lidé ze subsaharské Afriky.

Itálie a Malta v úterý přijaly dohromady přes 250 migrantů zachráněných na moři. Italské úřady povolily vylodění 176 lidí, které o víkendu u libyjských břehů zachránila loď Ocean Viking neziskových organizací Lékaři bez hranic a SOS Mediterranée. Maltská armáda podle agentury APA zachránila dalších 76 lidí.

Postoj Itálie k migrantům na moři je vstřícnější od září, kdy získala důvěru nová vláda, v níž zasedla levicová Demokratická strana namísto protiimigrační Ligy Mattea Salviniho. Ten zastával tvrdou protiimigrační politiku a italské přístavy lodím zachraňujícím migranty uzavřel.

Počet utečenců, kteří připlouvají do Itálie, se v poslední době zvýšil. Za uplynulé dva týdny napočítaly italské úřady 822 nových migrantů. Loni v říjnu přitom do Itálie dorazila tisícovka migrantů během celého měsíce. Celkově však letos do Itálie do 9. října doplulo necelých 8 tisíc migrantů, loni to bylo za stejné období přes 21 tísíc lidí, uvedla ve své pravidelné statistice Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Nejčastějším cílem migrantů plujících přes Středozemní moře je letos jednoznačně Řecko, kam se dosud dostalo přes 41 tisíc lidí, loni to bylo ve stejném období kolem 24.500 lidí.