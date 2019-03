Jak se z tiché studentky stala aktivistka, která inspirovala svět?

Jméno šestnáctileté švédské studentky Grety Thunbergové zná po celém světě čím dál více vrstevníků. Mladá aktivistka se proslavila svými protesty proti globálnímu oteplování před švédským parlamentem, kam chodí místo školy s plakátem Školní stávka za lepší klima). Svým postojem a jednáním inspirovala tisíce studentů v desítkách zemí. V pátek 15. března nebude zdaleka sama. Protest bude celosvětový. Obsáhlý rozhovor s ní přinesl britský server The Guardian.

Rodiče se ji od toho snažili odradit. Spolužáci se k ní nepřidali. Kolemjdoucí ji litovali. Když v srpnu minulého roku tehdy ještě patnáctiletá Greta Thunbergová protestovala se svou ručně namalovanou výzvou na chodníku před parlamentem, ani ona sama nejspíš netušila, jak velké podpory se jí dostane.

Její výzva byla od té doby přeložena do desítek jazyků. Za odhodlanou studentku se postupně staví čím dál více vrstevníků, které inspirovala, a rovněž v pátek vyměňují sezení v lavici za protesty v ulicích. Ten nadcházející bude opravdu speciální. Jak píše The Guardian, zřejmě půjde o jeden z největších protestů v oblasti životního prostředí, který kdy svět viděl. "Je to úžasné. Je to už ve více než 71 zemích a na více než 700 místech a stále to roste," pochvaluje si.

Dceři slavné operní pěvkyně Maleny Ernmanové a herce Svanteho Thunberga byl před čtyřmi lety diagnostikován Aspergerův syndrom. "Moc přemýšlím. Někteří lidé mohou věci prostě nechat být, já ale ne, obzvlášť když jde o něco, co mě znepokojuje nebo mě dělá smutnou. Pamatuji si, když jsem byla mladší a učitelé nám ve škole pustili filmy o plastech v oceánu, o hladových medvědech a tak podobně. V průběhu jsem celou dobu brečela. Mí spolužáci z toho byli znepokojeni, ale po skončení filmu začali myslet zase na jiné věci. Já to nedokázala. Ty záběry mi utkvěly v hlavě," vzpomíná.

Otec se kvůli ní stal vegetariánem

O klimatické změny se začala poprvé vážně zajímat v osmi letech a šokovalo ji, že dospělí neberou celou záležitost vážně. To o pár let později přispělo k jejím silným depresím. Přestala chodit do školy, rodiče se o ní začali strachovat. Nakonec se jim svěřila. "Jen mi řekli, že všechno bude v pohodě. Samozřejmě to nezabralo, ale bylo dobré si o tom promluvit. Pak jsem v tom pokračovala. Ukazovala jsem jim obrázky, grafy, pouštěla filmy, články, různé zprávy. Po nějaké době mi začali naslouchat. Tehdy jsem si uvědomila, že mohu něco změnit," říká.

Deprese postupně odezněly a Greta se soustředila na to, co všechno dobrého může na světě vykonat. Rodiče ji posloužili jako pokusná morčata. Zjistila, že má pozoruhodné přesvědčovací schopnosti. Její matka i přesto, že to její kariéře značně ublížilo, přestala létat, otec se stal vegetariánem. Byli však rádi, že se z jejich tiché, mrzuté dcery stala tak odvážná a odhodlaná dívka. "Za ta léta už mi došly argumenty. Pořád nám ukazovala dokumenty, společně jsme četli různé knihy. Předtím jsem o tom neměl moc ponětí. Myslel jsem si, že otázku změny klimatu máme vyřešenou. Změnila nejen nás, ale mnoho dalších lidí. Je to neuvěřitelné," tvrdí pyšně její otec.

Protesty mladistvých pro globálnímu oteplování jsou díky ní hlasité jako nikdy předtím. Světové politiky ale nepřekvapila jen tím, že dokázala inspirovat tolik lidí. Je to i její rázné vyjadřování. "Nechci, abyste jen doufali. Chci, abyste panikařili. Chci, abyste každý den cítili strach. A pak chci, abyste jednali," řekla v lednu na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Vzbudila tím velkou pozornost a sklidila pozitivní ohlasy. Důvody ke spokojenosti ale nemá. "Pořád nic nedělají, takže opravdu nevím, proč nás podporují, protože je kritizujeme," diví se. Před parlamentem tak hodlá stávkovat každý pátek, dokud švédská vláda nezačne plně jednat v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu.

Domácí úkoly stíhá, ve třídě patří k nejlepším

Její život je v posledních měsících hodně nabitý. V šest ráno vstává do školy, odpoledne píše proslovy, dělá rozhovory a další aktivity. "Samozřejmě to sebere spoustu energie. Moc volného času nemám. Pořád si ale připomínám, proč to dělám, a pak se snažím, jak nejvíce můžu," přiznává. Podle jejího otce se velké pracovní vytížení na jejím akademickém výkonu zatím negativně nepodepsalo. Domácí úkoly stíhá a je mezi pěti nejlepšími studenty ve třídě.

V pátek se k jejímu tradičnímu protestu přidají studenti z různých koutů světa. "Na mezinárodní úrovni to bude obrovské. Stovky tisíc dětí vynechají školu, aby řekly, že už to nadále nehodláme akceptovat. Myslím, že jde teprve o začátek. Změna je na obzoru a lidé se postaví za svou budoucnost," uzavírá Greta. Dívka, jež se během pár měsíců stala slavnou aktivistkou, a tak už se dál necítí osamocena. Už není tichá jako kdysi. Už netrpí depresemi. Život ji baví. Je totiž až příliš zaneprázdněna "záchranou planety".