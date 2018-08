Jak tancuje Vladimír Putin

Rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová se vůbec poprvé vyjádřila k účasti Vladimíra Putina na její svatbě před deseti dny. Nepřímo přiznala, že ruský prezident využil její naivity k vlastní propagaci.

Kneisslová totiž mimo jiné potvrdila, že když v červnu zvala Putina na svou svatbu, mělo to být jen jakési zdvořilostní pozvání, které vlastně nikdo nemůže myslet vážně. Jenže to byl zásadní omyl. Ruský prezident na rozdíl od Kneisslové zřejmě okamžitě vytušil, jaký politický potenciál mu účast na svatbě šéfky rakouské diplomacie může přinést.

"Nepočítala jsem s tím, určitě ne," odpověděla Kneisslová s nezvyklou upřímností na otázku deníku Der Standard, zda čekala, že Putin pozvání skutečně přijme. K překvapení rakouské ministryně ale přišla z ruského velvyslanectví zpráva, že ruský prezident skutečně na svatbu přijede. A není divu.

Protože Rakousko právě předsedá Evropské unii, dostala účast Putina na svatbě rakouské ministryně zahraničí pikantní nádech. Prezident země, která čelí sankcím EU za svou údajně agresivní politiku vůči Ukrajině a podezření z organizování chemických útoků v Británii, přijel na svatbu současné "šéfky unijní diplomacie". A byl přivítán doslova s otevřenou náručí.

Svět následně obletěly fotografie, jak ministryně zahraničí předsedající země EU tancuje s Putinem waltz a na konci tance před ním dokonce klečí. Putin si těžko mohl přát větší míru symboliky. Ruská televize natočila ze svatby hodinový dokument.

Ani to ale údajně nebylo v plánu. Kneisslová totiž zároveň přiznala, že na svatbě neměli být vůbec žádní novináři, natož ti ruští. "Obrázky, které odvysílala Russia Today, nebyly nijak plánované. S ruským protokolem jsme byli dohodnuti, že vyjde jen pár fotografií, neexistovala žádná novinářská akreditace. To bylo naše přání. Řekla jsem, že nechci naši svatbu žádným způsobem mediálně využívat," uvedla Kneisslová. Jenže řekněte jednomu z nejmocnějších mužů světa, aby televizní štáb, který si přivezl s sebou, zahnal zpátky do letadla.

Výsledkem údajně nevinného pozvání na svatbu byl podle mnoha politiků i komentátorů absolutní Putinův triumf a poškození pověsti Rakouska. Pokaždé, když bude EU hrozit Putinovi dalšími sankcemi nebo zhoršením vztahům, může někdo vytáhnout fotografii Kneisslové, jak klečí před ruským prezidentem a se širokým úsměvem na rtech přijímá jeho komplimenty při svatebním projevu. Myslí to ti evropští politici s tou kritikou ruské politiky vůbec vážně?

"Pozvání Putina na svatbu nebyla od Kneisslové jen chyba, byla to hloupost. Chyby můžete někdy opravit, projevy hlouposti ale jen tak odstranit nejdou a zůstávají dlouho viditelné," uvedl včera bývalý špičkový rakouský diplomat Wolfgang Petritsch, který má blízko k sociální demokracii. Ostrou kritiku ale sklidila Kneisslová, kterou do funkce nominovala pravicová strana Strana svobodných (FPÖ), od mnoha evropských politiků napříč politickým spektrem. Včera odsoudil chování Karin Kneisslové směrem k Putinovi i americký velvyslanec ve Vídni Trevor Traina.

Rakouská ministryně ale kritiku odmítá. Když od deníku Der Standard dostala otázku, zda by v případě vrácení času jednala stejně, označila sebe sama za pragmatického člověka. "S týdenním odstupem říkám, že jsem ráda, že všechno fungovalo. Byla to klidná, šťastná oslava. To bylo hlavní pro všechny účastníky naší svatby. Putin tam byl 75 minut a měli jsme dojem, že i on si to užívá. Choval se jinak než při rozhovoru tváří v tvář," uvedla ministryně.