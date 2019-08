Jak zabránit předčasným volbám? V Itálii začínají zdlouhavá jednání

Lídr italské Demokratické strany (PD) Nicola Zingaretti podpoří jen takovou vládu, která bude schopna vydržet do řádných parlamentních voleb, což znamená tři a půl roku. V opačném případě je pro předčasné volby, uvedla agentura ANSA. Zingaretti to řekl před zahájením schůzek prezidenta Sergia Mattarelly s politickými lídry, po nichž se má hlava státu rozhodnout, zda kvůli demisi premiéra Guiseppa Conteho vyhlásí předčasné volby. Řádné volby by se měly konat nejpozději v květnu 2023.

Conte podal demisi v úterý. Předminulý týden se totiž rozpadla vládní koalice Hnutí pěti hvězd (M5S) a krajně pravicové strany Liga. Prezident Conteho pověřil dočasným vedením vlády, dokud se nerozhodne, zda vyhlásí předčasné volby. Ve středu se má kvůli tomu prezident sejít s šéfy obou komor parlamentu a se zástupci parlamentních skupin. S lídry parlamentních stran začne jednat ve čtvrtek.

Až ve čtvrtek odpoledne má prezident hovořit se Zingarettim a s lídrem Hnutí pěti hvězd Luigim Di Maiem. Právě tyto dvě strany se podle médií jeví jako nejpravděpodobnější spojenci pro novou vládu, která by zabránila předčasným volbám. Zatím ale není jisté, zda se dohodnou. Dosud se totiž názorově neshodly v řadě témat, rozpory panují i uvnitř PD, v níž je silné křídlo kolem expremiéra Mattea Renziho.

Renzi se v předchozím týdnu vyjádřil pro účelové spojení s M5S, aby se zabránilo krajně pravicové vládě po předčasných volbách. Ty by podle posledních průzkumů vyhrála Salviniho Liga až s 38 procenty hlasů. Právě kvůli dvojnásobnému nárůstu volebních preferencí od loňských březnových voleb chce Salvini předčasné volby, proto podal 9. srpna do Senátu návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Conte ale hlasování předešel podáním demise.

Zingaretti se ke spojenectví s Hnutím pěti hvězd stavěl zatím spíše chladně. "Nikdy jsem M5S nedémonizoval, ale musíme si přiznat, že s nimi máme hluboké názorové neshody," citovala ANSA Zingarettiho. Ten dodal, že nepodpoří žádnou dohodu, která by znamenala pouze krátkodobou vládu.

Podle italských médií je možné, že prezident Mattarella dá druhou šanci nestranickému právníkovi Contemu, který vedl předchozí koaliční vládu Ligy a M5S a který má s prezidentem dobré vztahy.

Hnutí pěti hvězd uvedlo, že k případnému spojenectví s PD se vyjádří ve čtvrtek po ukončení prezidentových konzultací s lídry politických stran. V prohlášení hnutí rovněž připomnělo, že je největší stranou v obou komorách italského parlamentu.