Janovský most půjde definitivně k zemi, demontáž započala

První část janovského mostu, poškozeného při loňském neštěstí, v sobotu technici spustili na zem. Most se částečně zřítil v srpnu a o život tehdy přišlo 43 lidí. V pátek se začalo s demolicí těch úseků, které zůstaly stát.

Odřezání šestatřicetimetrové části trvalo celý pátek a část noci na sobotu. Podařilo se oddělit konstrukci o váze 1 tisíc tun širokou 18 metrů. Dalších deset hodin bylo potřeba na to, aby byl tento segment spuštěn na zem, do hloubky 48 metrů. Posouval se zhruba rychlostí pěti metrů za hodinu, přičemž odpoledne práci zpomaloval vítr.

Tento těžký úsek vozovky bude využit k vyvažování při demontáži ostatních částí vozovky. Pilíře pak budou zničeny dynamitem.

Celá demontáž má trvat nejméně šest měsíců. Pracuje na ní 60 lidí, kteří se střídají tak, aby demontáž pokračovala nepřetržitě.

Morandiho most v Janově, postavený v polovině 60. let minulého století a pojmenovaný po svém autorovi Riccardu Morandim, stál na frekventované dálniční trase a spojoval italské vnitrozemí s italskou i francouzskou riviérou. Jeho část se zřítila loni 14. srpna a z výšky spadly tři desítky aut včetně českého kamionu, jehož řidič nehodu přežil. Čtyřicet tři lidí při neštěstí zemřelo.

Vláda nyní slibuje, že nový viadukt bude v provozu už v dubnu příštího roku. Má to být stavba z ocele a betonu, navržená Italem Renzem Pianem.

Nearly six months after the deadly collapse of the Morandi Bridge in Genoa, the demolition of the remainder of the span began in earnest Friday. https://t.co/okYVlqSi7q pic.twitter.com/cqdHViCINI