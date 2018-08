Janovský most půjde definitivně k zemi, dojde i na výbušniny

Morandiho dálniční most, jehož část se před dvěma týdny zřítila v italském Janově a v jehož troskách zemřelo 43 lidí, by se měl začít bourat během zhruba 30 dnů. Oznámil to ve čtvrtek guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti. Předběžný demoliční plán i s návrhy nového mostu mu dnes předložila firma Autostrade per l'Italia, která objekt provozovala. Kdo nový most postaví, ale zatím není jasné.

Toti také oznámil, že východní část mostu by měla být zničena rychleji, pomocí výbušnin. Západní část bude rozebraná mechanickými prostředky kus po kusu, což zabere asi 20 dní.

Morandiho most v Janově byl frekventovanou trasou místních i cizinců a spojoval italské vnitrozemí s italskou i francouzskou riviérou. Jeho část se za špatného počasí zřítila 14. srpna a z výšky asi čtyřicet pět metrů přitom spadly na tři desítky aut.

Zodpovědnost za pád mostu je předmětem vyšetřování. Italská vláda ale obviňuje provozovatele komunikace, společnost Autostrade per l'Italia, že nedostatečně investoval do údržby. Ministerstvo dopravy navrhlo, ať firma nový most zaplatí, ale jeho stavbu nechá na vládě. Kabinet zvažuje, že stavbu zadá státem kontrolované společnosti Fincatieri.

Výkonná rada společnosti Autostrade per l'Italia už vyčlenila pět set milionů eur (12,9 miliard Kč) určené na stavbu, odškodnění pozůstalých a lidí, kteří kvůli zřícení konstrukce přišli o střechu nad hlavou.