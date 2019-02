Jeden z agentů podezřelých z útoku na Skripala neodletěl

Třetí ruský agent podezřelý z loňské otravy bývalého důstojníka ruské rozvědky Sergeje Skripala a jeho dcery může být stále na území Spojeného království. Podle informací deníku The Daily Telegraph na poslední chvíli zrušil svou rezervaci na let do Moskvy, kterým se měl vrátit spolu s dalšími dvěma ruskými agenty.

Agent ruské vojenské rozvědky GRU přicestoval do Británie na falešné jméno Sergej Fedotov ve stejný den jako dva další, kteří se v Salisbury neúspěšně pokusili zavraždit bývalého špiona Skripala nervovou látkou Novičok. Měl zarezervován stejný let zpět do Moskvy, podle zjištění deníku však svůj let na poslední chvíli zrušil a z Británie nevycestoval.

Není jasné proč, avšak podle deníku se tím zvyšuje pravděpodobnost, že Fedotov v Británii zůstal minimálně několik dnů po použití armádního jedu novičok proti Skripalovi. "Stále se může pohybovat po Británii," řekl deníku nejmenovaný zdroj. Zůstat mohl proto, že zjistil, že Skripal pokus o otravu přežil.

Fedotovův falešný pas se lišil pouhými několika čísly od dokladů Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Podobal se také tomu, který používal jiný agent GRU Eduard Šišmakov, obviněný z podílu na neúspěšném pokusu o puč v Černé Hoře. Později vyšlo najevo, že Petrov a Boširov byli ve skutečnosti Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga, oba vyšší důstojníci GRU.

Pravá identita ani role Fedotova v travičském pokusu dosud nebyla objasněna. Podle jedné z teorií byl tím, kdo z Ruska přivezl látku novičok a předal ji oběma kolegům z GRU. Zatímco Miškin a Čepiga byli zachyceni průmyslovými kamerami v den útoku, snímky Fedotova chybí, neboť pravděpodobně do Salisbury, kde se pokus o otravu odehrál, nikdy neodjel. Dříve se rovněž pracovalo s verzí, že Fedotov byl v Anglii na průzkumné misi, která měla monitorovat pohyb Skripala, který britské rozvědce MI6 prodával informace o ruských tajných službách.

Podle ruského serveru Fontanka.ru v archivech, databázích či na sociálních sítích nejsou po Fedotovovi žádné stopy. Na své jméno v Rusku nevlastní žádný majetek, vozidlo ani telefon. Podle záznamů agent navštívil Spojeného království v roce 2016, 2017 a 2018. S Miškinem letěl také do České republiky, podle britského deníku očividně s úmyslem sledovat Skripala, který údajně předával informace českým tajným službám. Je možné, že plukovník Skripal, který žil po výměně odhalených špionů v roce 2010 v Británii, byl cílem agentů GRU alespoň čtyři roky.