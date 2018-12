Jednorázové plasty budou zakázané, dohodli se v EU

Vyjednávači členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu (EP) se v noci na středu dohodli na prozatímní podobě zákazu plastových výrobků na jedno použití. V tiskové zprávě o tom informovala Rada EU. Cílem je omezit objem plastového odpadu.

S návrhem zakázat jednorázová plastová brčka, nádobí, tyčinky do uší i některé další plastové výrobky na jedno použití přišla v květnu Evropská komise. Evropský parlament a členské státy v návrhu následně provedly mírné změny. Pokud noční předběžnou dohodu potvrdí velvyslanci zemí Unie, bude výsledná podoba textu předložena Evropskému parlamentu a poté ještě znovu členským státům k finálnímu schválení.

Zákaz, který by měl s určitými výjimkami začít platit za dva roky, se má týkat nejen obvykle zdůrazňovaných brček nebo čistítek na uši, ale i jednorázových plastových příborů, talířů či polystyrenových obalů a hrnků na potraviny a nápoje určené k okamžité spotřebě a také dalších produktů z plastů, které mohou přispívat ke znečištění takzvanými mikroplasty.

Členské země také mají přijmout kroky, aby výrazně snížily užívání plastových obalů na potraviny a nápoje. Od roku 2025 by měl v EU existovat závazný cíl 25 procent výroby PET lahví z recyklovaného materiálu, od roku 2030 by to mělo být procent 30.

Tisková zpráva rady také uvádí, že je třeba začít s hledáním alternativ k filtrům v tabákových výrobcích, jejichž součástí jsou nyní plasty. Cigarety a další výrobky, které takové filtry mají, budou muset být opatřeny příslušným upozorněním, včetně poznámky o škodách hrozících životnímu prostředí, pokud bude filtr odhozen jinam než do koše.

Opatření proti plastovému odpadu by mohla znamenat citelné změny v běžném životě téměř všech obyvatel EU. Nejvíce se však dotknou odvětví umělých hmot, které v roce 2015 dosáhlo tržeb 340 miliard eur (8,7 bilionu korun) a zaměstnávalo 1,5 milionu lidí, uvedla agentura DPA.