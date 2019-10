Johnson ještě nemá vyhráno, rozhodne "zběsilých" 24 hodin

Britská média v pátek na titulních stránkách ohlašují uzavření nové brexitové dohody, kterou ve čtvrtek na poslední chvíli domluvili britští a unijní vyjednavači. Zároveň ale upozorňují, že premiér Boris Johnson ještě nemá vyhráno. O textu totiž bude hlasovat dolní komora britského parlamentu, která se kvůli tomu sejde na mimořádné schůzi v sobotu. Johnson ale nemá v Dolní sněmovně většinu a parlamentní aritmetika je znepokojivá, píše tisk.

"Johnson získal dohodu, na obzoru je poslední překážka," napsal deník The Times. Podotkl, že Johnsona po návratu z bruselského summitu EU čeká "zběsilých 24 hodin", během nichž se pro dohodu o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku bude snažit získat podporu poslanců.

The Daily Telegraph avizuje, že ministerský předseda dá před hlasováním zákonodárcům ultimátum: "Buď má dohoda, nebo žádná dohoda." Zopakuje zároveň, že nelze počítat s dalším odkladem brexitu. Probrexitový list, který podporuje vládu, také píše, že Johnson "čelí spiknutí poslanců, kteří by chtěli v EU zůstat, a to jak z řad opozičních zákonodárců, tak rebelů z Konzervativní strany". Tato aliance se podle listu bude snažit schválení dohody podmínit druhým brexitovým referendem.

Podpora ze strany tisku

"Johnson získal dohodu, teď začíná hra o čísla," konstatoval deník The Guardian. Připomněl, že Johnson věří, že poslanci dohodu schválí, ačkoli úmluvu již dopředu odmítli jeho spojenci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP).

Některé listy, jako například bulvární Daily Mail, poslance vyzývají, aby dojednaný dokument nezablokovali. "Boris Johnson navzdory všemu získal novou brexitovou dohodu, ale zítra (v sobotu) ji naše nezodpovědná politická třída možná zhatí," napsal list. "(Johnson) splnil svou povinnost, teď je řada na poslancích," dodal. Dolní sněmovna předchozí verze brexitové dohody třikrát odmítla.

Také další bulvární noviny The Sun na váhající zákonodárce apelují, aby se "probudili" a pro dohodu hlasovali. Označuji ji za "notně vylepšenou" a nesrovnatelně lepší než byla dohoda předkládaná Johnsonovou předchůdkyní Theresou Mayovou.