Johnson plány nehodlá měnit, Británie odejde k 31. říjnu

Britský premiér Boris Johnson v facebookové debatě s veřejností zopakoval, že trvá na odstranění takzvané irské pojistky z brexitové dohody, a ujistil, že Británie z Evropské unie odejde k 31. říjnu, a to s dohodou, nebo bez ní. Irská pojistka má zabránit vzniku hraničních kontrol mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem, její kritici ale tvrdí, že představuje riziko připoutání Británie k unijním strukturám i po brexitu.

"Je to jediná cesta, jak se dohodnout," řekl Johnson o odstranění irské pojistky. Dodal, že ochranné opatření, které by se týkalo jen Severního Irska, nemůže přijmout, neboť by nesloužilo celému Spojenému království.

V reakci na komentář člověka, který uvedl, že je z celé situace zoufalý a že ztratil víru v demokracii, Johnson odpověděl, že stojí na jeho straně. "Snažím se to vyřešit," prohlásil. Dodal, že mluvil s irským premiérem Leem Varadkarem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. "Nálada se mění. Ledy praskají," řekl Johnson s tím, že je důležité brexit dovést do konce.

Premiér ujistil, že Británie z EU ke konci října odejde, jak již mnohokrát řekl. "Musíme to dokončit," zdůraznil. Zopakoval, že chce brexitovou dohodu, ale že Británie odchod z evropského bloku zvládne i bez ní.