Johnson vyčká s případným vypsáním voleb až do brexitu

Britský premiér Boris Johnson vyhlásí několik dní po brexitu volby, jestliže poslanci nepodpoří jeho vládu v případném hlasování o důvěře. S odvoláním na premiérovy nejmenované poradce to napsal deník Financial Times (FT). Spojené království by oficiálně mělo opustit Evropskou unii 31. října.

Johnson bude podle poradců čelit hlasování o důvěře vládě poté, co parlament opět zasedne po letní přestávce. "Nemůžeme jim zabránit v prosazení voleb, máme ale kontrolu nad jejich načasováním. Zajistíme tedy, aby se (volby) uskutečnily po 31. říjnu," citují FT Johnsonova poradce. "Pokud se budou muset konat všeobecné volby, bude to ve dnech po 31. říjnu," upřesnil.

Jiný premiérův poradce podle FT nevyvrátil, že se případné volby uskuteční až začátkem listopadu.

Předseda Konzervativní strany James Cleverly už dříve prohlásil, že Johnsonova vláda volby před 31. říjnem nevypíše. Poradce konzervativního premiéra Dominic Cummings v nedělním rozhovoru se Sunday Telegraph řekl, že i v případě, že by se zákonodárci rozhodli vyslovit kabinetu nedůvěru, odchodu bez dohody by to nezabránilo, jelikož premiér může v takovém případě vypsat volby až po stanoveném datu odchodu z EU, tedy po 31. říjnu.

Labouristický poslanec Jonathan Ashworth ve stejný den rozhovoru s televizí Sky News prohlásil, že britští zákonodárci mohou v září zabránit opuštění evropského bloku bez dohody.