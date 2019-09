Johnson: Za žádných okolností nebudu žádat EU o odklad brexitu

Za žádných okolností nebudu žádat Brusel o další odklad odchodu Británie z Evropské unie, uvedl britský premiér Boris Johnson. Zopakoval, že země odejde z EU 31. října. Johnson vystoupil před svým londýnským sídlem v Downing Street 10 a ve své řeči rovněž odmítl spekulace, že by současnou patovou situaci v zemi mohly vyřešit předčasné volby. "Já volby nechci a vy je taky nechcete," prohlásil. Jeho projev byl nezvykle doprovázen hlasitým pokřikováním lidí, kteří opodál protestovali proti jeho vyjádřením.

"Za několik posledních týdnů vzrostly šance na dohodu (s EU ohledně brexitu). Unie vidí, že chceme dohodu, že chceme mít jasně vymezené budoucí vztahy a jsme absolutně odhodlaní a připravení na odchod bez dohody," uvedl Johnson. Jediné, co je podle něj brzdou v jednáních s Bruselem, jsou snahy některých poslanců hlasovat s vůdcem opozičních labouristů Jeremym Corbynem o dalším odkladu brexitu.

Na adresu těchto rebelů z řad vládních poslanců, kteří chtějí v Dolní sněmovně spolu s opozicí předložit návrh zákona proti brexitu bez dohody, Johnson vyjádřil přesvědčení, že tak neučiní. Poškodili by tím podle něj britskou vyjednávací pozici s Evropskou unií.

"Chci, aby všichni věděli, že za žádných okolností nepožádám Brusel o odklad. Odejdeme 31. října, bez debat," zopakoval britský premiér. Jak dodal, doufá, že se mu na klíčovém říjnovém summitu podaří dosáhnout dohody s Evropskou unií. "V mezičase nechte naše vyjednavače pokračovat v práci," doplnil Johnson. "Rozvodovou" dohodu s EU britští poslanci již třikrát odmítli a brexit byl na jaře odložen.

Bitva mezi vládou a odpůrci brexitu bez dohody v parlamentu, k nimž patří i zhruba 20 konzervativních poslanců, má vypuknout v úterý, kdy končí parlamentní letní přestávka.

Johnson se svým projevem vystoupil jen chvíli poté, co labouristický poslanec Hilary Benn na twitteru zveřejnil, jak by měl návrh zákona proti brexitu bez dohody vypadat. Zákon dává vládě čas do 19. října na dosažení nové dohody s Evropskou unií na unijním summitu 17. října, nebo požaduje souhlas parlamentu s neřízeným odchodem z bloku. Pokud vláda nesplní ani jednu podmínku, musí premiér dopisem požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020.

Podle britských médií dostali rebelové z řad konzervativců varování, že budou vyloučeni z poslaneckého klubu, pokud se tento týden připojí k opozici ve snaze zablokovat brexit bez dohody. Zároveň by jim nebylo umožněno kandidovat za konzervativce v příštích volbách.