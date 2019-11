Kampaň labouristů se stala terčem kybernetického útoku

Digitální platformy britských labouristů se v pondělí staly terčem kybernetického útoku. Hlavní opoziční strana v Británii to oznámila s tím, že útok byl sofistikovaný a rozsáhlý, ale neúspěšný. Informace britských médií nasvědčují tomu, že incident nebyl co do rozsahu a použité metody nijak výjimečný.

Labouristé ve svém prohlášení nespecifikovali, na které z jejich stránek se pachatel či pachatelé zaměřili. Uvedli jen, že jejich bezpečnostní systémy v pondělí odpoledne zaznamenaly "ve velmi krátkém časovém úseku" pokusy vyřadit z provozu platformy související s nynější předvolební kampaní. Kvůli řešení problému pak některé stranické digitální nástroje fungovaly pomaleji, avšak dnes jsou opět "na plném výkonu", dodává prohlášení.

"Přistoupili jsme k pohotovým opatřením a tyto pokusy selhaly v důsledku našich silných bezpečnostních systémů. Integrita všech našich platforem byla zachována a my jsme přesvědčeni, že neunikla žádná data," uvedla mluvčí Labouristické strany. Incident byl nahlášen britskému Národnímu středisku kybernetické bezpečnosti (NCSC).

Podle zdrojů televize Sky News či zpravodajské společnosti BBC ale nešlo o sofistikovanou hackerskou operaci, jak o ní mluví labouristé, ale o takzvaný DDoS útok. Při něm pachatel zahltí určitý web vysokým počtem požadavků ve snaze vyřadit jej z provozu. Zpravodaj Sky News Rowland Manthorpe na twitteru píše o "digitálním vandalství", kybernetický útok na politickou stranu v čase předvolební kampaně je podle něj ale potřeba brát vážně.

Agentuře Reuters nejmenovaný bezpečnostní činitel sdělil, že útok proti aktivitám Labouristické strany měl krátkého trvání. Podle tohoto zdroje obeznámeného s případem nasvědčují prvotní zjištění nepříliš sofistikovanému útoku. "Bylo to popravdě velmi všední," uvedl zdroj.