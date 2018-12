Katalánskému expremiérovi hrozí až 25 let za vzpouru

Španělský nejvyšší soud ve čtvrtek rozdělil na dvě části kauzu s bývalým vedením Katalánska, které čelí obžalobě kvůli loňskému referendu o nezávislosti této autonomní oblasti. Informují o tom španělská média. Ta část z obžalovaných, která je viněna jen z ignorování zákonů, bude souzena katalánským nejvyšším soudem. Ostatní, jimž hrozí vysoké tresty za vzpouru a zpronevěru, stanou před soudem v Madridu.

Španělský nejvyšší soud ve čtvrtek vynesl předběžný verdikt, v němž posuzoval stížnost obhajoby, že tento soud není k případu příslušný. Advokáti obžalovaných katalánských politiků požadovali, aby kauzu soudil nejvyšší soud Katalánska v Barceloně mimo jiné proto, že činy, za něž mají být souzeni, se udály v Katalánsku.

Madridský soud potvrdil, že je kompetentní k souzení politiků obžalovaných ze vzpoury a zpronevěry veřejných peněz použitých na uspořádání referenda. Soudci to zdůvodnili tím, že skutky obžalovaných překročily hranice Katalánska, protože jimi byla porušena španělská ústava. Ta referendum o nezávislosti regionu neumožňuje.

Šest katalánských politiků, kteří jsou obžalováni jen z "neposlušnosti", tedy ignorování zákonů, by mělo podle verdiktu stanout před nejvyšším soudem Katalánska v Barceloně.

Celkem 18 politiků je obviněno kvůli schválení zákonů regionálním parlamentem, které odporují španělské ústavě, kvůli uspořádání referenda o nezávislosti Katalánska i přes verdikty ústavního soudu a kvůli rezoluci o vyhlášení nezávislosti, kterou přijal loni katalánský parlament.

Po přijetí této rezoluce bývalá španělská vláda pravicového premiéra Mariana Rajoye rozpustila se souhlasem horní komory španělského parlamentu katalánský parlament a sesadila tamní regionální vládu. Její odvolané členy, bývalé vedení katalánského parlamentu a dva aktivisty pak španělská prokuratura obžalovala ze vzpoury. Nejvyšší trest (25 let vězení) žádá pro katalánského vicepremiéra Oriola Junquerase. Katalánský expremiér Carles Puigdemont, jenž uprchl do Belgie, má být souzen v odděleném procesu.

Soud s bývalým katalánským vedením by měl v Madridu začít koncem ledna či začátkem února, uvedl místní deník La Vanguardia. Předtím by měli být obžalovaní převezeni z vězení v Katalánsku opět do věznic u Madridu, aby byli blíže místu konání procesu. Někteří z obžalovaných jsou ve vazbě už více než rok.

Carles Puigdemont @KRLS, together with five other Catalan pro-independence leaders being held on rebellion charges in Spain, have filed a UN complaint against Madrid for rights violations. #Catalonia #SpainInEnglish https://t.co/G4C4vOXVSA