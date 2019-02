Katalánští exministři u soudu: Naše skutky nejsou zločin

Před nejvyšším soudem v Madridu, kde tento týden začal proces s bývalým vedením Katalánska kvůli referendu o nezávislosti, vypovídali první obžalovaní. Bývalý regionální vicepremiér Oriol Junqueras i regionální ministr vnitra Joaquim Forn odmítli, že by během předloňských událostí jakýmkoli způsobem podněcovali k násilí. Právě to je klíčovým bodem jejich obvinění ze vzpoury.

"Nikdo nemůže pochybovat, že jsme vždy odmítali jakoukoli formu násilí," uvedl před soudem Junqueras, jemuž hrozí z 12 obžalovaných nejvyšší trest až 25 let vězení. Prokuratura podložila svou obžalobu ze vzpoury právě násilnostmi, k nimž došlo při referendu 1. října 2017 a také během demonstrace v Barceloně 20. září téhož roku, kdy lidé manifestovali proti razii španělské policie na katalánských úřadech.

Junqueras uvedl, že jediného násilí se při tehdejších událostech dopustila španělská policie. Ta zasahovala v Katalánsku při referendu a snažila se bránit lidem v hlasování. Sociální sítě obletělo například video, na němž španělští policisté rozbíjejí skleněné dveře volební místnosti, aby mohli zabavit volební urny. Několik stovek lidí bylo při zásazích španělské policie zraněno, většinou lehce.

Bývalý katalánský vicepremiér také uvedl, že katalánský problém je třeba řešit politicky, a ne zavíráním politiků do vězení. Zdůraznil přitom, že jeho strana se snažila o dialog s Madridem, ale vždy našla jen "prázdnou židli". Tehdejší španělská vláda lidoveckého premiéra Mariana Rajoye s katalánským vedením jednat odmítala s tím, že Katalánci porušují španělskou ústavu.

Junqueras také odmítl, že by se dopustil něčeho nezákonného a prezentoval se jako "politický vězeň". "Podle mého názoru nic z toho, čeho jsme se dopustili, není zločin. Ani hlasování v referendu, ani snaha o nezávislost Katalánska," uvedl.

Podle deníku La Vanguardia ani před soudem Junqueras neztratil svůj proslulý smysl pro humor a ironii. "Rok a půl mě nenechali mluvit, a proto jsem teď nadšený, že se můžu vyjádřit," řekl s úsměvem. A když soudce ohlásil přestávku v jednání, postěžoval si Junqueras: "Škoda, zrovna když jsme se tak pěkně rozjeli."

Jako druhý dnes vypovídal před soudem v Madridu katalánský exministr vnitra Joaquim Forn, který rovněž odmítl, že by se dopustil něčeho nezákonného. "Byli jsme přesvědčeni, že existuje legální základ pro zorganizování referenda. Nebyl to žádný zločin," uvedl Forn, pro nějž prokuratura požaduje za vzpouru 16 let vězení.

Veřejná slyšení v procesu s bývalým vedením Katalánska, který sleduje přímo v Madridu několik stovek novinářů a který je v přímém přenosu vysílán na internetu, budou trvat zřejmě nejméně tři měsíce. Předvoláno je totiž na 600 svědků, včetně španělského expremiéra Rajoye.