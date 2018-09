Kauza Kuciak: policie prověřuje kvůli portrétu několik osob

Slovenská policie prověřuje více osob v souvislosti se zveřejněním portrétu neznámého muže, který se v době únorové vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky mohl pohybovat v okolí a mohl by disponovat informacemi důležitými pro vyšetřování. Uvedl to slovenský policejní prezident Milan Lučanský. Jeden z mužů, který byl označen za osobu z portrétu a který se mezitím přestěhoval do České republiky, v úterním vydání listu Nový čas uvedl, že Kuciaka nikdy neviděl.

Portrét zveřejnila minulý týden slovenská speciální prokuratura, která dohlíží na vyšetřování Kuciakovy vraždy. Bližší informace ke zmiňované osobě z portrétu prokurátor neuvedl, pouze ji vybídl, aby se přihlásila úřadům.

Lučanský řekl, že se policii ozvalo více lidí, kteří na portrétu poznali více osob. Podle něj podobně jako při vyšetřování každé jiné vraždy se prověřuje alibi zmiňovaných lidí.

Podle Nového času obyvatel vesnice Velká Mača, kde byli ve svém domě Kuciak se snoubenkou zastřeleni, poznal na portrétu muže, se kterým pracoval na stavbě v nedaleké Trnavě a který ve vesnici rovněž bydlel. Zmiňovaný muž nyní v deníku svou spojitost s vraždou odmítl a tvrdil, že ani přesně neví, kde se Kuciakův dům ve vesnici nachází. Již minulý týden kontaktoval policii, která se mu podle něj zatím neozvala. Z Velké Mače se přestěhoval do Ostravy, což zdůvodnil novou prací.

Slovenská policie i prokuratura označily jako důvod Kuciakovy vraždy jeho novinářskou práci. V nedokončeném článku reportér psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, kteří jsou médii spojováni s mafií, a o vazbách jednoho z nich na blízké spolupracovníky bývalého slovenského premiéra Roberta Fica.