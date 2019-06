Kdo je nejkrásnější spolužák? Škola se za dotazník omluvila

Základní škola v anglickém Tonbridge v Kentu se musela omluvit za nevhodný dotazník, který svým třináctiletým a čtrnáctiletým žákům zadala pro vyplnění. Šlo totiž o soutěž, kde měli hlasovat, kdo je nejkrásnější či kdo tvoří nejlepší pár. Zprávu přinesl server The Telegraph.

V rámci oslav zakončení devátého ročníku školy dostaly děti za úkol nominovat nejlépe vypadající spolužáky. Do formuláře měli napsat jména nejkrásnějšího chlapce či dívky, největšího pozéra či nejegoističtějšího jedince a své rozhodnutí měli navíc odůvodnit.

"Moje sestra, která má dítě v té škole, je tím hodně znepokojena stejně jako mnoho dalších rodičů. Ukázala mi formulář pro vyplnění nominací, hodně žáků ho prý odmítlo vyplnit. Problémy duševního zdraví dětí jsou všem moc dobře známy, takže to, že zrovna škola udělá něco takového, je opravdu neuvěřitelné. Má zodpovědnost za jejich ochranu, proto by měla mít zavedené postupy, jak se těmto chybám vyhnout," citoval The Telegraph Lucy Hallovou.

Ta své znepokojení sdílela také na twitteru i s přiloženou fotografií formuláře: "Jako by škola už tak nebyla pro čtrnáctileté žáky dost náročná. Organizovat soutěž v tom, kdo je nejkrásnější holkou a klukem, je šokující."

Za pravdu jí dali další uživatelé, kteří její příspěvek komentovali. "Proč raději nezavedou kategorie jako nejhodnější žák, nejvíce zapálený, sportovně nejnadanější, nejvtipnější, nejlaskavější, nejpřátelštější nebo ten, kdo pravděpodobně něco vynalezne, stane se milionářem a změní svět?" zeptal se uživatelka Victoria Jayová.

My Nephews school just sent them home with this - school is hard enough when you are 14 to create awards over best looking boy and girl. Shocking. @HughChristieSch why would you let this happen? Parents are appalled by this. pic.twitter.com/AT4ykiqB2D