Kiska: Musíme chránit svobodu a schopnost rozhodovat o budoucnosti

Za ochranu svobody a schopnost rozhodovat bez obav o vlastní budoucnosti se u příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy vyslovil na Twitteru slovenský prezident Andrej Kiska.

"Naší nejdůležitější povinností je chránit svobodu a schopnost určovat naši vlastní budoucnost bez obav, že rozhodnutí, která přijmeme, budou potlačena brutální silou," napsal Kiska.

Hlava slovenského státu při příležitosti výročí vojenské invaze do Československa v roce 1968 také vystoupí s projevem v televizi, který dnes večer odvysílá hlavní kanál veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska, jakož i zpravodajský kanál České televize ČT24.

Our most important duty is to protect #freedom & ability to determine our own future without a fear that choices we make will be crushed by a brute force. #nikdynezabudneme #1968invasion #Czechoslovakia #WarsawPact #august68 #50rokov