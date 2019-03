Konec března platí. EU nepočítá s prodloužením odchodu Britů

Evropská unie nyní nepočítá s tím, že by po případné britské žádosti prodloužila dobu vyjednávání o brexitu za 24. květen, vyplývá z diplomatických informací. Poté, co v neděli britská vláda v zásadě odmítla ústupky týkající se irské pojistky navržené evropskými vyjednávači, bude EU také chtít znát přesné důvody, proč Londýn případně o prodloužení rozhovorů žádá.

O brexitu v Bruselu několik hodin jednali velvyslanci sedmadvaceti zemí evropského bloku, které o vývoji rozhovorů informoval šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier a generální tajemník EK Martin Selmayr. Diplomatům členských zemí měli sdělit, že ještě v sobotu večer byl vývoj diskusí pozitivní, následné odmítnutí zaznělo až v neděli, po konzultacích v Londýně.

"Mayová si možná ještě v sobotu myslela, že je vše na dobré cestě, ale pak zjistila, že nemá podporu ani ve vlastní vládě," uvedl zdroj obeznámený s pondělním jednáním diplomatů. Premiérka o tom v neděli večer následně informovala telefonicky šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera.

O brexitu mají šéfové států a vlád ostatních 27 unijních zemí společně hovořit na řádném summitu EU 21. a 22. března. Unijní činitelé ale nečekají, že by se na summitu, jen týden před 29. březnem, tedy datem britského odchodu, mezi ostatními premiéry a prezidenty a šéfkou britské vlády uskutečnilo nějaké "zásadní" jednání.

Případná britská žádost o prodloužení dvouletého období k jednání o podobě brexitu by tak podle diplomatických informací musela zaznít dříve a EU27 ji velmi pravděpodobně nehodlá automaticky odsouhlasit. Ostatní země budou chtít především slyšet, k čemu konkrétně bude takový odklad dobrý. A kvůli termínu voleb do Evropského parlamentu nyní unijní činitelé nečekají, že by bylo jednání možné protahovat za 24. květen.