Konec krizové situace. Italská sopka Stromboli se uklidnila

Italský vulkán Stromboli na stejnojmenném ostrově v Tyrhénském moři nedaleko Sicílie se po úterním výbuchu uklidnil. Hasiči likvidují poslední ohniska požárů v porostu podnícených vychrlenými lávovými kameny. Na nepřístupných místech ostrova jsou do hašení nasazena dvě letadla.

Krizová situace skončila - na ostrově zůstala většina obyvatel, zatímco valná část turistů zde noc nestrávila. Odpluli na trajektech do sicilského Milazza, napsala agentura ANSA. Na místě kotví loď, která má v případě nutnosti zajistit evakuaci obyvatel.

Úterní erupce vyděsila turisty, kteří se vrhali do moře anebo se skrývali v domech. Svědci hovoří o "dešti sopečné strusky". Na dvou místech sopky vytekla láva, vychrlené lávové kameny zažehly řadu požárů v porostu.

Infographic shows what happens during a volcanic eruption after one tourist was killed on the Italian island of Stromboli https://t.co/323lE4nl2U pic.twitter.com/H7eOI0AxRd

Při výbuchu vulkánu zahynul jeden 35letý turista z nedalekého Milazza, který se vydal k vrcholu sopky. Jeho brazilský přítel utrpěl vážná zranění.

Z vesnice Ginostra na západní straně ostrova, kterou exploze vulkánu hlavně zasáhla, se nechalo evakuovat 70 turistů, kteří nechtěli na ostrově strávit noc.

Stromboli je stejně jako Etna na Sicílii stále aktivní sopkou, zároveň je vyhledávaným turistickým cílem. Vulkanický ostrov, na němž se Stromboli nachází, je součástí Liparských ostrovů. Žije na něm asi 500 stálých obyvatel, v létě se počet lidí na ostrově výrazně zvyšuje díky turistům.

Smoke was still rising from a volcano on the Italian island of Stromboli one day after it erupted, killing one person.



More on this story here: https://t.co/wqUa80zvKZ pic.twitter.com/gHpkrW9dY8