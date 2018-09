Konec nejistoty. Aquarius s migranty zakotvil na Maltě

V maltském přístavu Valletta v neděli zakotvila loď Aquarius s 58 migranty zachráněnými v mezinárodních vodách. Skoro týden čekalo plavidlo ve Středomoří na povolení vplout do některého z evropských přístavů.

Většina osob je libyjského původu, 17 z nich jsou ženy, 18 je nezletilých. Podle dohody si je mezi sebou rozdělí Francie, Německo, Španělsko a Portugalsko.

Další migranti se v neděli dostali do potíží na severozápadním pobřeží Turecka, kde se s nimi převrhl gumový člun. Zahynulo pět lidí, uvedla turecká státní agentura Anadolu. Příčinu neštěstí ani národnost utopených neuvedla. Středomoří dnes zachvátila bouře, zasáhla Řecko a Egejské moře u pobřeží Turecka.

Turecko je jednou z tranzitních zemí utečenců, kteří se snaží dostat do Evropy. Útočiště tam našly více než tři miliony Syřanů a zhruba 300 tisíc Iráčanů.

Life seems normal on board #Aquarius. Kids play, a pregnant woman has an ultrasound, cargo ships pass by on their way to Malta. Yet nothing is normal. Last week, these people risked their life at sea. They are survivors & #Aquarius still awaits for them to reach a place of safety pic.twitter.com/FOtnQYdRra