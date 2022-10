Král Karel III. jmenoval novým britským premiérem Rishiho Sunaka

Král Karel III. v úterý jmenoval novým britským premiérem Rishiho Sunaka a pověřil ho sestavením kabinetu. Sunak zvítězil ve vnitrostranickém klání o post nového lídra Konzervativní strany a jako šéf vlády nahradí Liz Trussovou, která v úterý panovníkovi v Buckinghamském paláci předala svou rezignaci. Pro Karla III. bylo jmenování ministerského předsedy premiérou, Trussovou do funkce krátce před svou smrtí uvedla ještě královna Alžběta II.

Sunak je už třetím britským ministerským předsedou za poslední dva měsíce. Začátkem září premiérský úřad opustil Boris Johnson, jehož nahradila Trussová. Ta byla premiérkou nejkratší dobu v britské historii. Její rychlý konec v Downing Street způsobily kontroverzní vládní plány na řešení ekonomické krize, které vyvolaly paniku na trzích a pád libry.

Dvaačtyřicetiletý Sunak se stal v pořadí 57. premiérem Spojeného království a je nejmladším šéfem vlády za posledních 200 let. Je také prvním britským premiérem, který není běloch.

O složení Sunakovy vlády se zatím pouze spekuluje; čeká se, že premiér jména členů svého kabinetu oznámí ještě v úterý. Britská média shodně píší, že své posty si zřejmě udrží ministr financí Jeremy Hunt nebo ministr vnitra Grant Shapps. Povýšení pravděpodobně čeká Penny Mordauntovou, která až do pondělka se Sunakem soupeřila o podporu konzervativních zákonodárců. Dosud v kabinetu zastávala roli koordinátorky vládní agendy v Dolní sněmovně, nově by mohla usednout do křesla šéfky diplomacie, uvedla stanice Sky News.

Ve vládě mají šanci být i Suella Bravermanová a Kemi Badenochová, které Sunaka v souboji o místo nového lídra vládní strany podpořily. Vedení některého z resortů podle deníku The Times možná čeká i Dominika Raaba, Michaela Govea nebo Olivera Dowdena.