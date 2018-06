Křesťanství v Evropě vs. migrace. Jak si v současnosti stojí?

Většina obyvatel západní Evropy se řadí mezi nepraktikující křesťany, přičemž ve srovnání s ateisty má značně odlišné vnímání boha, ostatních náboženství, přistěhovalců a zásadních sociálních otázek. Nezisková organizace Pew Research Center proto vyzpovídala 24 tisíc náhodně vybraných respondentů včetně 12 tisíc křesťanů, kteří nepraktikují víru. Informaci uvedl server pewforum.org.

Ačkoliv byla katolická církev od nepaměti součástí dějin západní Evropy, a dokonce kolébkou protestantismu, většina pokřtěných Evropanů se za křesťany nepovažuje. Na základě výsledků výzkumu organizace o náboženské víře v západní Evropě se velká část pokřtěných osob odklonila od svého vyznání, a to hned z několika důvodu. Respondenti často uváděli, že nesouhlasí s postojem církve k zásadním sociálním otázkám, jako je například interrupce a homosexualita.

Ti, kdo zavítají do kostela pouze několikrát do roka, tvoří největší podíl obyvatelstva napříč západoevropskými zeměmi, například ve Velké Británii jich žije celkem 55 procent. Naproti tomu pravidelných návštěvníků bohoslužeb je pouze 18 procent a jsou to katolíci, kteří zamíří na mši nejméně jednou za měsíc.

Dokonce i po nedávné migrační vlně z oblasti Středního východu a severní Afriky je v Evropě stále méně praktikujících křesťanů než v případě ostatních náboženství v jiných koutech světa. Proto je na místě si položit otázku, jaký je v současné době význam křesťanství v západní Evropě.

Na základě průzkumu věří většina nepraktikujících křesťanů v Evropě v boha, přičemž si ale onoho boha vykládají značně odlišně než ti praktikující. Za boha považují "nějakou vyšší moc" nebo "duchovní sílu ve vesmíru", což je představa na hony vzdálená tomu, jak je bůh popsán v bibli.

Otázka migrace

Součástí studie byly zároveň otázky týkající se migrace z muslimských zemí do Evropy. Většina Evropanů tvrdí, že jsou ochotni přijmout muslimy a židy ve svém sousedství, a naopak odmítají negativní hodnocení těchto náboženských skupin. Celkem 45 procent praktikujících křesťanů ve Velké Británii ale považuje islám za neslučitelný s hodnotami a kulturou v Evropě, stejně na to pohlíží i nepraktikující.

Naopak lidé bez vyznání nemají na migraci tak radikální pohled. Ve Francii požaduje 71 procent křesťanů omezení migrace, s čímž souhlasí pouze 21 procent ateistů. Existují však výjimky, ve Finsku požaduje snížení migrace jeden z pěti křesťanů, tedy asi 19 procent, přičemž pro omezení migrace je ve Finsku daleko víc obyvatel bez vyznání, celkem 37 procent.

Antimigrační nálada však obecně panuje více mezi evropskými křesťany než mezi západoevropskými ateisty. Samozřejmě do toho vstupuje řada dalších faktorů, jako je úroveň vzdělání, věk, osobní zkušenost s muslimem nebo spokojenost s blahobytem domovské země.

Výsledky tohoto výzkumu jsou součástí rozsáhlé studie Pew Research Center, jejíž cílem je odhalení a pochopení náboženských změn a jejich vlivu na společnost po celém světě. Vědci provedli v rámci studie například výzkumy zaměřené na náboženství v subsaharské Africe, v oblasti Středního východu a severní Afriky.