Krize ve Francii. Kvůli drsným protestům začali politici jednat

Francouzská vláda zahájila politické konzultace, které mají pomoci vyřešit krizi vyvolanou protesty takzvaného hnutí žlutých vest. Oznámil to úřad premiéra Édouarda Philippa. Po nich premiér ohlásí nová opatření. Phillipe má vést konzultace se zástupci politických stran, v úterý přijme delegaci hnutí žlutých vest.

Tato skupina organizuje od 17. listopadu protesty vyvolané původně plánem dalšího zvýšení daně z pohonných hmot. Hnutí má velkou podporu Francouzů a protesty jsou chápány v širším smyslu jako protesty proti rostoucím životním nákladům.

Sobotní protesty v Paříži i jinde ve Francii provázela nezvyklá míra násilí, k demonstrujícím se připojili i členové krajní levice a pravice. Policie v sobotu zatkla desítky lidí, z nichž 139 dnes předstoupilo před soudce a 111 z nich byla prodloužena vazba.

Mluvčí společnosti Total dnes oznámil, že hnutí blokuje přístup k 11 jejím skladům pohonných hmot, takže čerpací stanice nemají co prodávat. Podle mluvčího je bez pohonných hmot 75 z 2200 pump Totalu. Součástí protestů je blokování silnic a přístupu ke skladům pohonných hmot, ale i k obchodním domům a některým letištím.

Vláda chce podle pondělního prohlášení premiérova úřadu také zahájit debatu v obou parlamentních komorách - v Národním shromáždění to má být ve středu, v Senátu ve čtvrtek.

Jedna z mluvčích "žlutých vest" Jacline Mouraudová řekla, že před jednáním s Philippem požaduje, aby vláda předem zmrazila plán zvýšení daně z pohonných hmot, a také záruku osobní bezpečnosti. Mouraudová žádá policejní ochranu, protože dostala už několik pohrůžek smrtí.

Vládní mluvčí Benjamin Griveaux uvedl, že dílčí ústupky ve jménu zlepšení koupěschopnosti lidí nebudou účinné a bylo by to jenom "zametání smetí pod koberec". "Uvažovat o tom, že se dá něco na zklidnění zloby, to je výraz pohrdání těmi lidmi. Může se udělat gesto ve smyslu zvýšení koupěschopnosti, ale to nevyřeší problém dámy, která nemá šest měsíců na návštěvu lékaře, nevyřeší to problém školství," řekl Griveaux. Tak se to podle něj ve Francii dělá 30 let - "malá gesta zametající smetí pod koberec".

Ministr financí Bruno Le Maire dnes řekl, že by se mělo urychlit snižování daní. Krize kolem protestů má podle něj hluboké kořeny. "Méně veřejných výdajů a nižší daně, to je podmínka blahobytu všech Francouzů, to jsou podmínky, jak se zbavit naší dluhové zátěže," dodal podle médií ministr.

První z politiků, s nimiž premiér jednal, je pařížská starostka Anne Hidalgová. "Přišla jsem tlumočit názor Pařížanek a Pařížanů, které šokuje pohled na město v takovém stavu," řekla. Dodala, že ji premiér ujistil, že radní budou v příštím týdnu více zapojeni do přípravy bezpečnostních opatření.

Philippe kvůli situaci nejel na klimatickou konferenci do Polska. Mezi politiky, které přijme, bude i Marine Le Penová z Národního sdružení (RN), dále Nicolas Dupont-Aignan ze strany Vzhůru, Francie (DLF), Olivier Faure ze Socialistické strany (PS), Benoît Hamon ze strany Génération-s, Jean-Christophe Lagarde ze Svazu demokratů a nezávislých (UDI) a další.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas dnes prohlásil, že Německo není nepokoji ve Francii znepokojeno. Situace se podle něj brzy zklidní. "Potřebujeme Francii v Evropě a víme, že zaměření na takové spory ubírá energii... Francie je známá svou speciální kulturou protestů a myslím, že toho jsme nyní svědky, ale podle toho, co slyšíme, věříme, že se situace v dohledné době uklidní," řekl Maas.

Na burze se situace po sobotních nepokojích projevila poklesem akcií obchodního domu Carrefour, dálničního operátora Vinci, aerolinií Air France a hotelového řetězce Accor, které ztratily od 0.9 do dvou procent své hodnoty.