Kurz k srpnu 68: Svoboda a demokracie vyžadují aktivní ochranu

Demokracie a svoboda myšlení vyžadují i v dnešní Evropě naši aktivní ochranu. Uvedl to v prohlášení k 50. výročí násilného ukončení pražského jara rakouský kancléř Sebastian Kurz. Podle prezidenta Alexandera Van der Bellena konečné vítězství idejí pražského jara o 20 let později ukazuje, že "stojí za to za svobodu a evropské hodnoty bojovat".

"Dnes je tomu 50 let, co pražské jaro krvavě potlačila vojska Varšavské smlouvy. Naši čeští a slovenští sousedé pokojně požadovali reformy," uvedl Kurz v prohlášení zveřejněném na Twitteru.

Heute ist es 50 Jahre her, dass der #PragerFrühling von den Truppen des Warschauer Pakts blutig niedergeschlagen wurde. Unsere tschechischen und slowakischen Nachbarn hatten auf friedliche Weise Reformen gefordert. 1/2 pic.twitter.com/OIF1Jo4hy7 - Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 21. srpna 2018

"Stovky lidí zaplatily svým životem, tisíce uprchly, částečně i do Rakouska. Jim patří naše vzpomínka," zdůraznil kancléř při příležitosti 50. výročí vpádu okupačních vojsk do Československa.

"Události roku 1968 jsou ale také připomenutím, že demokracie a svoboda projevu v Evropě vyžadují i dnes naši aktivní ochranu," uzavřel šéf rakouské vlády.

Podle prezidenta Van der Bellena se Československo pražským jarem hlásilo o návrat do svobodné Evropy, než byl tento experiment 21. srpna 1968 brutálně převálcován tanky. "Ideje pražského jara (ale) žily dál a o 20 let později vedly ke zvratu v evropských dějinách. Zvratu, který ukázal, že stojí za to za svobodu a evropské hodnoty bojovat," napsal rakouský prezident na twitteru.

Pro Rakousko byla podle něj invaze jednotek Varšavské smlouvy "zkouškou jeho politiky neutrality". "Tisíce uprchlíků rakouské obyvatelstvo přijalo jako samozřejmost a postaralo se o ně," dodal šéf rakouského státu.