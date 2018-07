Kurz: Má 60 milionů lidí na útěku automatické právo na azyl v Evropě?

Rakouský kancléř Sebastian Kurz se vyslovil proti možnosti žádat o azyl v dohodnutých střediscích pro migranty mimo Evropu. Vytvářelo by to "šílený faktor přitažlivosti" a lidi by to do těchto center více lákalo, řekl šéf vlády předsednické země EU v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Ö1.

Kurz poznamenal, že za "chytřejší" by považoval evakuovat lidi z krizových oblastí, a ne jim nejdřív dávat podněty k tomu, aby se sami vydávali na nebezpečnou plavbu přes Středozemní moře. Kurz přitom položil řečnickou otázku, zda "všech šedesát milionů lidí, kteří jsou ve světě na útěku, opravdu automaticky má právo na podání žádosti o azyl v Evropě".

Lídři zemí Evropské unie se minulý týden na summitu EU dohodli, že je třeba zřizovat pro migranty střediska v severoafrických zemích i na území těch členských států, které se na takovém projektu dobrovolně chtějí podílet a dobrovolně by například od Itálie migranty převzaly.

Kurz a jeho kabinet zaujímá v migrační problematice postoje, které se v mnohém blíží pohledu sousedních středoevropských zemí z visegrádské skupiny, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Rakousko se půlročního předsednictví v EU ujalo v neděli.