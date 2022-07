Kvůli názorům na pandemii přišel každý pátý o kamaráda, ukázal průzkum

V Rakousku přišel každý pátý o kamaráda nebo kamarádku kvůli rozdílnému názoru na protikoronavirová opatření nebo očkování proti covidu-19. Vyplývá to z průzkumu provedeného institutem Integral, napsala rakouská agentura APA.

Většina dotázaných, 63 procent, v průzkumu také uvedla, že během koronavirové pandemie, kdy platila různá opatření omezující sociální kontakty, postrádala přátele. Více než třetina dotázaných se přiznala, že se jim po kamarádech stýskalo natolik, že opatření porušovala.

V průzkumu, který byl proveden před Mezinárodním dnem přátelství připadajícím na 30. července, šest z deseti lidí uvedlo, že má nejlepšího kamaráda nebo kamarádku. V průměru Rakušané do užšího kroužku přátel počítají šest lidí, za přátele pak považují asi 20 lidí. Jeden Rakušan nebo jedna Rakušanka má v průměru širší okruh asi stovky známých.

Většinou lidé podle průzkumu považují za přítele někoho, pro koho jsou nablízku, když to ten druhý potřebuje. Stejně důležité je, aby i přítel byl pro ně nablízku. Téměř stejnou váhu přikládají tomu, že přátelé spolu mohou mluvit "o všem" a jsou k sobě upřímní.

Průzkum institut provedl on-line a zahrnul do něj 500 lidí ve věku od 16 do 75 let, upřesnila APA.