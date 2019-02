Kvůli únosu Vietnamce míří na Slovensko němečtí vyšetřovatelé

Kvůli kauze únosu vietnamského podnikatele Trinha Xuana Thanta z Berlína přes Slovensko do Vietnamu se do Bratislavy v nejbližších dnech chystají němečtí vyšetřovatelé. Podle slovenského listu Pravda to potvrdila slovenská prokuratura i policie.

"Němečtí vyšetřovatelé zatím výslechy slovenských občanů neprovedli. Předběžně jsou plánovány na příští týden," sdělil listu mluvčí bratislavského státního zastupitelství. Kdy se výslechy uskuteční a kolik jich bude, podle něj záleží na německé straně.

Kauza rezonovala i na čtvrtečním setkání premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4; Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Na otázku německého novináře po jejích dopadech na německo-slovenské vztahy kancléřka odpověděla: "Nepochybuji, že Slovensko dělá vše pro to, aby se to vyšetřilo."

Vietnamský podnikatel a funkcionář komunistické strany Trinh Xuan Thant, který usiloval o azyl v Německu, byl podle německé prokuratury v létě 2017 unesen vietnamskými agenty z Berlína a pak propašován přes Slovensko do vlasti.

Případ vyšetřují německé orgány činné v trestním řízení. Slovenská policejní inspekce loni zastavila trestní stíhání týkající se podezření, že se na únosu vědomě podílely slovenské státní orgány.

V létě 2017 do Bratislavy zavítala delegace vedená vietnamským ministrem veřejné bezpečnosti. Té slovenská strana zapůjčila vládní letadlo k přeletu do Moskvy. Před soudem zatím v Německu stanul Long N. H., který si v Praze půjčil dvě auta, jež byla podle vyšetřování k únosu využita. Berlínský soud ho loni v červenci poslal na tři roky a deset měsíců do vězení. Právě přes Prahu podle všeho únosci cestovali do Bratislavy, než se odtamtud vydali do Moskvy a posléze do Vietnamu.