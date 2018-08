Le Penová před padesátinami: stranické dluhy, soudní pře a krize

Francouzská politička a šéfka nacionalistické strany Národní sdružení (RN, dříve Národní fronta, FN) Marine Le Penová, která v neděli oslaví padesátiny, sice dokázala zjemnit image své strany, ale po své prohře v loňských prezidentských volbách se její FN ocitla v krizi. Le Penová, v letech 2004 až 2017 i poslankyně Evropského parlamentu, navíc figuruje v několika soudních kauzách.

Letos v červnu soud EU uložil Le Penové vrátit částku ve výši téměř 300 tisíc eur (7,67 milionu Kč), která jí byla vyplacena za zaměstnávání fiktivní asistentky. A finanční audit poukázal i na útraty za nákladné večírky strany RN, při nichž teklo šampaňské proudem, a tato strana nyní dluží europarlamentu dalšího více než půl milionu eur (13 milionů Kč).

Další kauzou spojenou s Le Penovou je šíření fotografií zachycujících zvěrstva páchaná takzvaným Islámským státem (IS). Letos v březnu ji začaly stíhat úřady na základě obvinění, že na konci roku 2015 umístila na Twitter tři fotografie zachycující zavraždění rukojmí IS. Reagovala tak na přirovnání její strany k IS, jež zaznělo v jednom televizním pořadu.

Loni v březnu ji Evropský parlament zbavil imunity. Politička byla ale následně zvolena poslankyní francouzského Národního shromáždění a Evropský parlament opustila. Francouzský parlament ji zbavil imunity v souvislosti s kauzou IS vloni v listopadu.

V lednu 2016 ji zase vyslýchali v rámci vyšetřování údajných podvodů, ve kterých jde o miliony eur a podle médií se týkají financování některých voleb strany FN.

Přesto v prvním kole loňských prezidentských voleb Le Penová dosáhla na historicky nejvyšší podporu pro svou stranu, a ve druhém inkasovala dvojnásobný počet hlasů ve srovnání se svým otcem Jeanem-Marie Le Penem, který byl překvapivým finalistou prezidentských voleb v roce 2002.

Své voliče, což jsou většinou příslušníci střední a starší generace z nižších a středních sociálních vrstev, Le Penová láká na sliby odchodu z EU, návratu franku a ekonomické soběstačnosti. Silně se vymezuje vůči přistěhovalectví, chce vypsat referendum o vystoupení z EU, chtěla by dvě současně používané měny, později přejít od eura zpět k franku.

Distanc od otce

Svým příznivcům slibuje i zrušit schengenský prostor a opětovně zavést hranice, zrušit protiruské sankce a společně s Ruskem bojovat proti IS. Počet přistěhovalců by snížila o 80 procent a stanovila limit na deset tisíc lidí ročně. Taky chce zavést "inteligentní protekcionismus" vysokými daněmi na najímání zahraničních pracovníků a na import.

Le Penová, narozená 5. srpna 1968, vystudovala práva na pařížské Sorbonně. V tomto oboru působila do roku 1998, kdy vstoupila do politiky na místní úrovni. Ve straně FN v lednu 2011 převzala předsednictví po svém otci, Jeanu-Marie Le Penovi.

Od jeho slov se distancovala a zbavila stranu rasistické a antisemitské nálepky, dál ale zastává nacionalistický program. V roce 2012 kandidovala v prezidentských volbách, v prvním kole obdržela 17,9 procenta hlasů.

Ostrou kritiku si v minulosti vysloužila za prohlášení, že francouzský stát nenese zodpovědnost za hromadné zatýkání Židů v Paříži během druhé světové války. Konkrétně měla na mysli převezení 13 tisíc lidí na stadion Vélodrome d'Hiver, odkud byli následně deportováni do nacistických vyhlazovacích táborů. Obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, který ji v březnu 2017 pozval na návštěvu Kremlu.

Dvakrát rozvedená matka tří dětí nyní žije s Louisem Aliotem, francouzským politikem a členem RN. V květnu 2015 se v Praze zúčastnila konference Evropský mír a prosperita po Evropské unii.