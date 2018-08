Lékaři bez hranic vyzvali Řím: Nechte migranty vystoupit z lodi

Organizace Lékaři bez hranic (MSF) prostřednictvím Twitteru vyzvala italské úřady, aby povolily vylodění 177 migrantů v sicilském přístavu Katánie. Italský ministr vnitra Matteo Salvini, který vede protiimigrační Ligu, zopakoval, že pokud Evropa nebude bránit své hranice a přerozdělovat uprchlíky, Itálie začne běžence vracet do přístavů, odkud vypluli. V pondělí Salvini vylodění migrantů podmínil slibem, že si unijní státy uprchlíky přerozdělí. Podle deníku La Repubblica na Salviniho výzvu dosud nevýrazně reagovaly jen Francie a Španělsko.

Oficiálně loď italské pobřežní stráže, která uprchlíky na palubu vzala před pěti dny, v Katánii zakotvila z technických důvodů - aby se mohla vyměnit posádka, doplnit palivo a zásoby, napsal deník.

"Týmy MSF čekají na to, až budou moci poskytnout první i psychologickou pomoc lidem, které zachránila loď italské pobřežní hlídky Diciotti a kteří jsou už několik dní na moři. Naléháme na italské úřady, aby jim rychle povolily vylodit se, a mohlo se jim tak dostat péče," apelovala organizace MSF.

MSF teams are waiting to provide very needed first psychological aid to the people rescued by @guardiacostiera #Diciotti boat and left for days at sea. We urge Italian authorities to allow them to disembark swiftly so they can access care. pic.twitter.com/rmWVA8dHbI