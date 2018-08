Letiště u Amsterodamu náhle zastavilo provoz, zrušené jsou přílety i odlety

Mezinárodní letiště Schiphol u Amsterodamu ve středu náhle přerušilo provoz kvůli potížím, které vznikly v systému řízení leteckého provozu. Jak uvedla nizozemská agentura ANP, zrušeny jsou všechny odlety i přílety.

Podle zdrojů z letiště a z řídicí věže problémy nastaly krátce po 13. hodině SELČ. Příčina nebyla zatím oznámena.

Z údajů na webu letiště vyplývá, že už předtím se zpožďovala většina spojů.

Amsterodamské letiště čelí podobným problémům v posledních měsících již poněkolikáté. Letos v dubnu asi na 90 minut zablokovaly nizozemské úřady dopravu poté, co areál zasáhl rozsáhlý výpadek proudu. Loni v listopadu byly v potížích přímo systémy řízení letového provozu, které způsobovaly zpožďování a rušení letů.

According to Eurocontrol Network Operations Portal:

EHAA FIR is experiencing a total communication failure.

No flights accepted within the FIR.