Leyenová skončila na obraně, povede ji Krampová-Karrenbauerová

Příští šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu skončila jako německá ministryně obrany. Na tomto postu ji nahradila předsedkyně vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová, která se tím dostala do zvláštního postavení vůči kancléřce Angele Merkelové. Zatímco ve straně je její šéfkou, v kabinetu bude Merkelová její nadřízenou.

Nezvyklé bylo ve středu i jmenování šestapadesátileté Krampové-Karrenbauerové ministryní. Jmenovací dekret jí totiž na zámku Bellevue nepředával prezident Frank-Walter Steinmeier, ale berlínský starosta Michael Müller (SPD). Steinmeier je na dovolené a šéf Spolkové rady Daniel Günther, který ho při takových příležitostech v době nepřítomnosti zastupuje, zase na zahraniční cestě. Role se tak musel ujmout právě Müller, který je nyní místopředsedou Spolkové rady.

Ceremonie se účastnila i kancléřka Merkelová, která při ní, jak je v posledních dnech jejím zvykem, ale zůstala vsedě. Snaží se tak předejít tomu, aby ji znovu postihl třas těla, jak se tomu při podobných příležitostech v posledních týdnech stalo hned několikrát.

Krampová-Karrenbauerová, která příští týden složí přísahu v parlamentu, má široké vládní zkušenosti ze Sárska, kde stála i v čele vlády, v celoněmeckém kabinetu ale ještě nepůsobila. Vzhledem k tomu, že v poslední době klesala její obliba na veřejnosti, může být vládní úřad příležitostí se zviditelnit. Právě to by podle řady komentátorů potřebovala, pokud chce vážně uvažovat o tom, že CDU v roce 2021 povede do voleb jako kandidátka na kancléřku.

Jmenování Krampové-Karrenbauerové přišlo i tak poměrně nečekaně, protože ještě začátkem července tvrdila, že o post, na kterém ji čeká řešení řady problémů s výzbrojí i financováním armády, nemá zájem.