Liberální frakce mění název z ALDE na Renew Europe

Liberální frakce v Evropském parlamentu, jejíž součástí je také české vládní hnutí ANO, mění název. Její šéf Guy Verhofstadt v tiskové zprávě oznámil, že místo dosavadní Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) bude třetí největší uskupení v nynějším složení europarlamentu používat název Renew Europe (Obnova Evropy či volněji Za novou Evropu).

"Naše nová skupina je silnější než kdy dříve a má jedinečnou šanci formovat Evropu. Je před námi mnoho práce. Naším cílem je obnovit Evropu," uvedl Verhofstadt s tím, že ambicí má být svobodná a spravedlivá Evropa.

Součástí frakce, která má v nynějším složení europarlamentu 108 členů, je také 21 francouzských europoslanců zvolených za koalici Obroda francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a nově též osm europoslanců z Rumunska. Vedení frakce by mělo být zvoleno příští středu.

Výsledky květnových eurovoleb přitom znamenají, že skončila dlouholetá neformální "velká koalice" politických rodin lidovců z EPP a socialistů z frakce S&D. Ty nyní přišly o společnou nadpoloviční většinu.

Společně s liberální frakcí a také se Zelenými tak nyní tyto "proevropské" strany vyjednávají o tom, co je spojuje a jakou agendu by v příštích pěti letech chtěly v EU prosazovat. Dohoda na těchto tématech by pak podle nich měla vést také k řešení otázky personálního obsazení například pozice předsedy Evropské komise, ale i šéfa europarlamentu.