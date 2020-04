Lidé z EU budou moci do ČR, hraniční kontroly budou prodlouženy

Občané států Evropské unie budou moci od pondělí přicestovat do České republiky, pokud přicestuje za účelem výkonu ekonomické činnosti a doba jejich pobytu nepřesáhne tři dny. Na hranicích ale budou muset předložit nejdéle čtyři dny starý negativní test na koronavirus. Po jednání Ústředního krizového štábu to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na delší dobu budou moci přicestovat například sezonní pracovníci za předpokladu, že jejich zaměstnavatel splní dané podmínky.

Výjimka má podle ředitelky odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavly Novotné platit od pondělí pro případy, kdy občan EU přicestuje do Česka například za účelem obchodního jednání nebo kvůli vyřízení jiných formálních náležitostí. Účel cesty bude muset na hranicích prokázat, stejně jako bude mít povinnost předložit nejdéle čtyři dny starý negativní PCR test na koronavirus.

Do Česka budou moci od stejného data přicestovat i cizinci na delší dobu, podle Novotné půjde typicky o sezonní pracovníky. Podmínkou je opět negativní test na koronavirus, navíc ale musí další podmínky splnit jejich zaměstnavatel. Tito pracovníci navíc budou mít omezený pohyb na území ČR, i když nebudou muset nastoupit povinnou čtrnáctidenní karanténu.

Hranice s Rakouskem a Německem

Vláda ve čtvrtek znovu rozhodla o prodloužení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem o 20 dnů. Na tiskové konferenci po pátečním jednání pléna Ústředního krizového štábu to řekl jeho šéf ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Trvat by tak měly do půlnoci 14. května.

Kabinet obnovil hraniční kontroly s Německem a Rakouskem v souvislosti s hrozbou šíření nového koronaviru od soboty 14. března, původně na pět dnů. Následně je prodloužila do 4. dubna, posléze do páteční půlnoci a nyní opět. K hranicím s Polskem a se Slovenskem se vládní usnesení ke kontrolám nevztahují.