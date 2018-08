Maas vyzval k vyřešení otázky budoucí vnější hranice EU po brexitu

Německý ministr zahraničí Heiko Maas ve středu vyzval k vyřešení otázky budoucí vnější hranice Evropské unie po vystoupení Británie. Příští dohoda podle něj musí zaručit, že mezi Severním Irskem a Irskem nevznikne "tvrdá hranice". Šéf německé diplomacie to podle agentury DPA řekl s poukazem na váznoucí jednání o brexitu po rozhovoru s hlavním unijním vyjednavačem o brexitu Michelem Barnierem.

"Přitom je důležité, že tato záruka musí platit nezávisle na tom, jak EU a Velká Británie uspořádají svůj budoucí vztah," podotkl Maas.

Budoucí pravidla týkající se režimu na hranici mezi Irskem a Spojeným královstvím jsou jablkem sváru v jednáních o vztazích mezi Británií a EU po brexitu, který nastane na konci března příštího roku.

Obě strany jednání se chtějí z obavy před politickým napětím vyhnout zavedení hraničních kontrol na irském ostrově. Londýn však odmítá návrhy EU a naopak.

Barnier připustil, že jde o jednu z nejcitlivějších otázek vyjednávání. Evropský vnitřní trh podle něj musí být i nadále chráněn kontrolami na vnějších hranicích. Zároveň ale musí být respektována Velkopáteční mírová dohoda z roku 1998, která ukončila desetiletí násilí mezi katolíky a protestanty v Severním Irsku, zdůraznil Barnier. Od té doby je hranice prakticky neviditelná a panují obavy, že by zavedení hraničních kontrol znovu rozpoutalo i sektářské násilí.

Mayová odmítá návrh EU, podle kterého by Severní Irsko zůstalo součástí celní unie, zatímco Anglie, Wales a Skotsko by ji opustily. Premiérka v červenci navrhla, aby vznikla zóna volného obchodu s EU pro průmyslové a zemědělské výrobky. Hraniční kontroly mezi Irskem a Severním Irskem by tak podle ní nebyly potřeba.