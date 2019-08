Maassen: Jde jen o migrační politiku a tu musí CDU změnit

Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové musí zásadně změnit svou migrační a zahraniční politiku, pokud chce znovu získat voliče, kteří od ní přeběhli k Alternativě pro Německo (AfD), je přesvědčen bývalý šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maassen. Koalici CDU, jejímž je sám dlouholetým členem, s protiimigrační stranou si zatím ale představit nedokáže. Není podle něj totiž jasné, jak se AfD vyvine, a jestli se nebude dále radikalizovat.

"Dramatické ztráty (z uplynulých voleb) spatřuji i v tom, že se části CDU oddělily od základních pozic, které dříve zastávaly," řekl Maassen zahraničním novinářům v Berlíně. "Proto usiluji o to, aby se CDU vnitřně reformovala, mluvím o politickém obratu," poznamenal muž, který se po odchodu z čela kontrarozvědky stal hlasitým vnitrostranickým kritikem kancléřky Merkelové a její středové politiky.

"Bylo by dobré, kdyby strana dala najevo: 'Rozuměli jsme. Nejsme dále připraveni ztrácet ve prospěch AfD frustrované a zklamané voliče'," je přesvědčen Maassen. Křesťanští demokraté by podle něj měli především zásadně změnit svou migrační politiku, kterou stále vnímá jako příliš otevřenou, a také politiku zahraniční. Lepší vztahy by podle muže, který považuje třeba téma klimatických změn za zveličované, měl mít Berlín mimo jiné s Moskvou.

Šestapadesátiletý Maassen takovéto změny - k nelibosti šéfky CDU Annegret Krampové-Karrenbauerové i některých dalších spolustraníků - v posledních týdnech prosazuje i v rámci předvolební kampaně CDU v Sasku a Braniborsku, kde se v neděli uskuteční zemské volby. Přál by si, aby v nich CDU uspěla a mohla vytvořit koalici, v níž bude schopná prosazovat svoje priority.

Nerozumná koalice s AfD

"Koalice s AfD by ale byla nerozumná," míní muž, kterého přitom řada jeho spolustraníků považuje vůči AfD za velmi otevřeného. "Musíme počkat, jakým směrem se AfD v budoucnosti vyvine. Může se z ní v budoucnosti stát umírněná, normální strana, ale může se také dále radikalizovat jako v posledních letech," poznamenal s tím, že je možné, že se nakonec z AfD stane extremistické uskupení.

Maassen je ve spolkové republice velmi sledovanou veřejnou osobou přinejmenším od loňského roku, kdy musel odejít z čela kontrarozvědky kvůli svým výrokům o vládě a situaci v Chemnitzu, kde se po vraždě Němce uskutečnily pravicové demonstrace.

Ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) ho s okamžitou platností zbavil funkce v listopadu, poté co Maassen označil německou politiku vůči cizincům a obecně bezpečnostní politiku za idealistickou, naivní a levicovou. Hovořil také o tom, že v koaliční sociální demokracii (SPD) jsou levicově radikální síly.

Už předtím se dopustil nepravdivých výroků o situaci v Chemnitzu, když tvrdil, že video zachycující útok na přistěhovalce, není autentické. Uvedl také, že mohlo jít o cíleně šířenou nepravdivou informaci. Ani to se ale nepotvrdilo. Maassen však ani s ročním odstupem, jak poznamenal, nemá za to, že by se tehdy dopustil jakékoliv chyby.